韓國歌手道英強勢抵港　Ivy So許軼透視裝露黑Bra搶焦點　

韓國歌手道英@NCT、女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）與許軼（Day）、魏浚笙（Jeffrey）及Tyson Yoshi 今日（29日）現身時裝品牌活動，引來數百粉絲到場圍觀，場面墟冚！道英甫現身即引來現場瘋狂尖叫，他亦相當識做，大派心心跟大家揮手，冧爆粉絲。他先以廣東話跟大家打招呼：「大家好，我係道英。」他表示今次是第2次出國出席活動，亦是事隔2年再次來港，開心可跟粉絲見面，不過因行程緊湊，晚上便要返回韓國，若能多留兩天，會想到山頂遊覽，問他有什麼想跟香港粉絲說？他隨即以廣東話説：「下次一定再嚟香港，我愛你。」

兩位COLLAR成員以黑色透視裝露黑Bra現身，問到會否覺得性感？Ivy So表示跟平日演出的衣服差不多，不過可能色調令感覺更誘人，又指不介意更性感，視乎服飾設計。提到日前隊友邱彥筒（Marf）爆成員輪住病，更有成員因肺炎入院，Day透露大家也正在康復中，估計因近日天氣轉才令大家中感冒，笑指於演唱會排練前已各自中招，因此排除了交叉感染，問到有否影響排練進度？她説：「大家都康復緊，我哋好人性化，要睇醫生嘅睇完先過嚟排，哈哈！」Ivy So坦言有成員擔心影響唱歌，又表示Winka因肺炎要住院3日，現已出院並已開始排練。她們表示演唱會將於下月初在澳門舉行，近日正加緊綵排，不過仍未試衫故未知歌衫性感尺度。另提到她們成功打入叱咤頒獎禮「我最喜愛組合」5強，是5強中唯一女性代表，她們感謝粉絲厚愛支持，坦言近日忙於綵排，未有時間拉票。