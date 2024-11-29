衛詩雅新片票房破億　越洋答謝觀眾：好難忘

由許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡等主演英皇電影《破·地獄》，截至昨日（28日）下午錄得香港及澳門累積票房達一億，上映短短20日已達到此票房佳績，一眾主演收到喜訊時，都不忘向觀眾表達感謝之情！Michael指自己相當認同片中一句對白「何必介懷甚麼時候下車，不如好好欣賞沿途的風景。」他認為香港現正面對困難，希望藉着《破》片的佳績為同業，希望大家共同拍好電影出來。

身在澳洲出席《破·地獄》澳洲首映的女主角衛詩雅越洋答謝觀眾支持：「心情好開心，好興奮，呢一刻嘅心情好難忘，感謝各位觀眾再次踏入戲院支持香港電影，成就到呢個成績真係唔容易，希望可以同我哋嘅團隊一齊分享！」

而一直跟導演陳茂賢合作無間的朱栢康得知好消息後，撰寫了一篇長文分享感受，他指：「到目前為止的成績，無論是在於票房、討論度，以至於各位觀眾對小弟的加許確實令人鼓舞。但在我個人而言，最令我感到無比感恩的是在各個謝票場及觀眾評論的文字中能感受到《破·地獄》成功達到了其藝術上的最高效用，她成為了大部份觀眾抒發情感及反思生命的管道。在此想向所有觀眾們送上感謝， 你們的支持及廣傳也成功度了很多眾生，也讓我們團隊的九牛二虎之力用得其所，服務觀眾。」

而周家怡同樣表示心情興奮，家怡透過文字分享：「好興奮能夠同咁多觀眾分享呢部咁有message嘅電影，作為演員特別鼓舞。我知道唔少觀眾都已經三刷四刷，好支持呢部導演同演員都齊心合力嘅作品。我自己覺得呢部電影係有生命，好難忘謝票時候好多觀眾都話因為呢個呢部電影䆁懷，真係好多謝咁多觀眾支持，同埋咁主動喺社交平台分享呢部電影！」