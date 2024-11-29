魏浚笙新片票房衝破3500萬　感激謝君豪帶他入戲

演員王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆（阿炳）、謝君豪等演出的電影《焚城》上映近一個月，票房衝破3500萬，當中四大感動位更搞喊觀眾，扮演演消防隊中經驗老到的「煙鏟」謝君豪，與徒弟魏浚笙結局一幕在儲水庫中，兩人因行動策略分歧爆發激烈衝突，謝君豪在憤怒之下掌摑魏浚笙，這一幕拍了足足4次。情緒張力極高，Jeffrey指非常難忘，感激影帝級謝君豪令他成功入戲，演出時候更腎上腺素激升，縱然被對方連環掌摑也未感痛楚。謝君豪則笑言打到手痛：「Jeffrey 4個take都好好，其實第一次拍已經OK㗎嘞我覺得，後尾再少少調微咁樣啦。」

Fish與阿炳飾演一對消防員夫妻，準備迎接小生命，阿炳為拯救手足冒險前往災場，幸而在風雨飄搖中兩人能重逢，Fish回憶拍攝時說：「當時風雨好大，啲雨大到連隻眼都睜唔開，但反而呢啲環境幫助我哋演員更加投入角色。阿炳好高大，又好有力量，喺風雨之中攬實我，嗰種溫暖同安心感完全帶到戲入面，觀眾睇完話感動，我都好開心！」

王丹妮戲中則被白宇再用木製戒指求婚，寓意守護與不離不棄，成為全片最浪漫的場景。Louise說：「白宇嘅眼神非常深情，動作亦好體貼，嗰種浪漫完全令我冧豬。」何啟華與林家熙片中飾演一對共患難兄弟，當阿Dee涉險不幸犧牲，Locker得知消息後相當悲痛，十分催淚，Locker說：「當日我盡量唔傾無聊話題，專注同現場環境相處，畀自己進入嗰種無助但又充滿擔憂嘅情緒。」