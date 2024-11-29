同金高恩爭影后！湯唯孖老公金泰勇撐《青龍》

韓國影壇盛事《第45屆青龍電影頒獎禮》今晚（29日）在首爾汝矣島KBS電視台舉行，眾星傍晚在2度的寒冷天氣下現身紅地氈率先跟觀眾見面，首次擔任主持的女星韓智敏與男星李帝勳打頭陣現身，兩人對能擔任《青龍》新主持表示榮幸，又坦言十分緊張。

內地女星湯唯今屆憑韓國導演老公金泰勇執導的電影《Wonderland》角逐影后，兩人今晚拖住手行紅氈，相當甜蜜，湯唯在受訪時時用中、韓及英文說：「大家好，我是湯唯，好高興能以《Wonderland》這部電影再來到《青龍》。」問到有份角逐最佳導演的金泰勇如自己和妻子只能有一位得獎的話會怎樣選擇：「我當然不期待導演獎，她能獲得最佳女主角當然好，但今晚我們能一起參加這個場合已經非常光榮。」

至於憑賣座電影《破墓》以大熱姿態爭影后殊榮的金高恩以短髮造型、身穿黑色Deep V晚裝型格現身，林智妍身穿閃爆淺綠色Tube dress大騷香肩，有份角逐新人獎的女團少女時代成員Yuri則以閃爆白色晚裝事業線搶鏡。

男星方面，角逐影帝的男星黃政民、李聖旻、角逐視帝的丁海寅、具教煥、朴海俊及李熙俊則有行紅地氈，至於早前爆出有私生子及一腳踏三船醜聞的男星鄭雨盛雖然有份爭影帝，但就沒有現身，但有消息指他將會參加頒獎禮。

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