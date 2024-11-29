張智霖一家之主管財政　袁詠儀獨愛坐享其成

男神張智霖（Chilam)和太太袁詠儀（靚靚）晚上以代言人身份出席在麗晶酒店舉行的健康品牌《CATALO家得路25周年健康秘密晚宴》，夫妻檔拍住上，原來他們各自代言不同產品，廣告也是分開拍，靚靚任代言人在先，講笑見到老公保養不錯，就將一些產品交他代言，講笑介紹老公接工作絕不會抽佣，因為老公才是一家之主，自己喜歡坐享其成，財政由老公負責，但又戲言自己想幾時財政政獨立便幾時獨立。Chilam覺得處理財務很煩人，老婆又不肯管理，才由他去負責，由唔識扮識，試過投資失敗和被呃，Chilam相信兒子做不成屋企的財政大臣，因為兒子偏向藝術型。

靚靚透露兒子張慕童（魔童）現在18歲，經常有口頭禪掛在嘴邊：「叫我哋陪佢多啲，因為阿仔將會出國讀書，聖誕節邀請我哋去日本滑雪，因為出年聖誕將不會陪我哋，叫我哋好好珍惜。」透露兒子的成人禮由兒子主持，有年輕人及從小看着他長大的長輩出席，也有淺嘗美酒。看着兒子長大好大感觸？靚靚表示說：「係，見到佢隻腳原來咁大隻，諗番起以前肥嘟嘟嘅腳仔，抱住佢嘅感覺好開心， （唔捨得阿仔出國讀書？）始終都要獨立，自己都要學識早啲放手。」

2人對兒子拍拖持開放態度，覺得18歲拍拖好正常，剛才也問兒子約了誰，講笑大家影到拍拖相記住告訴她，Chilam更表示希望兒子帶女朋友讓他過目，但不用教如何追女仔，自言屬友善幽默型，兒子則是高冷chok型，是真「Cool魔」，靚靚立即暗寸Chilam是過分友善。

提到靚靚主演的馬來西亞賀歲片

《OMG！阿媽有喜》有機會在內地上映，她表示若在內地上映，票房理想自然開心，但電影公司重點會放在馬來西亞，自己也會到馬國落力宣傳，覺得好難得，Chilam講笑要太太帶他去馬國，因為想吃榴槤。對於馬來西亞有8、9套包括馬拉語和華語賀歲片，感舋百花齊放，讚馬國影視製作有熱情及有團火，好似返回以前初入行時電影的景況。也想欣賞馬拉語的電影，體驗不同電影文化，又表示一定支持港產片《破.地獄》，但不會同老公一齊看，因擔心自己喊得好肉酸，Chilam亦喜歡一個人看喊戲。