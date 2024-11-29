黃政民稱帝！金高恩揮低湯唯封《青龍》影后

韓國影壇盛事《第45屆青龍電影頒獎禮》今晚（29日）在首爾汝矣島KBS電視台舉行，女星金高恩憑賣座電影《破墓》以大熱姿態擊敗湯唯、羅美蘭、全度妍及高雅星奪得影后殊榮，是她首次封《青龍》影后，她發表得獎一度眼濕濕，她表示：「我好喜歡演戲，雖然有辛苦和困難的時間，但幸福的時間更多，能夠擁有演員這個職業，我每一天都覺得很感謝，今後我會做一個抱住感謝的心演戲的演員。」

而男星黃政民就憑《首爾之春》揮低鄭雨盛、崔岷植、李聖旻及李帝勳贏得影帝殊榮，他發表得獎感言時特別提到一直支持和鼓勵他的妻子。

而湯唯雖然失落影后，但仍與具教煥、丁海寅及林智妍一起捧走人氣明星獎，湯唯在發表得言時特別多謝導演老公金泰勇讓她有機會演自己喜歡的角色，至於丁海寅與李尚熙就分別贏得最佳男、女配角。

部分得獎名單

最佳電影：《首爾之春》

最佳男主角：《首爾之春》黃政民

最佳女主角：《破墓》金高恩

最佳導演：《破墓》張在現

最佳男配角：《躁底師兄2 行刑師》丁海寅

最佳女配角：《路基完》李尚熙

最佳男新人：《戀愛大都會》魯尚炫

最佳女新人：《60分鐘亡命直播》朴柱炫

人氣明星獎：具教煥、丁海寅、林智妍、湯唯

最多觀眾獎：《首爾之春》