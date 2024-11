求愛勿齋Talk　行動最實際

向意中人表白,講咗一大堆甜言蜜語,跟住應該做啲乜?喺一般人角度,可以拖吓手仔、攬攬錫錫已經係好大嘅進展,但對於四仔脫星嚟講,梗係打鐵趁熱,赤裸裸咁進行互動,睇吓對方有幾咁愛自己!

玩到虛脫

由青梅竹馬嘅玩伴變成玉帛相見嘅性伴,係何等浪漫嘅一件事,而由Zero Tolerance Films製作嘅《Virgin Wishes》就話畀大家知,結果可以令人意想不到!影片由高顏值脫星Lexi Lore、Aria Valencia、Kylie Rocket同Layla Jenner演出,故事講述男主角鼓起勇氣同由細玩到大嘅Lexi Lore表白,雖然對方即時答應,但跟住落嚟出現令男方始料未及嘅發展!原來女方有個秘密,一直視男方為性幻想對象,既然戀情得到確認,女方亦唔客氣,即時施展騎乘功夫,令男方發現愛原來可以令人幾乎虛脫!

女神秘密

跟夢中女神表白,對方欣然答應,係咪好Happy呢?未必!由Porn Mega Load炮製嘅《Cum on My Teen Face》,片中男主角就喺開心與痛苦之間徘徊!影片搵嚟人氣脫星Melody Marks、Diana Grace、Braylin Bailey同Annie Archer孭飛,喺片中以美艷女神身份登場,某日男主角終於鼓起勇氣表白,勢估唔到一舉成功!正當兩人開始發展超友誼關係,女神透露自己有秘密性癖,要透過咬人嚟獲得高潮,身為男友呢鋪真係爽在心時痛在身。

打鐵趁熱

愛,得把口講係唔夠,仲要做埋先夠誠意!睇吓Adam & Eve嘅新作《Talk Dirty to Me》,你就會有所領悟。故事講述由Edyn Blair、Chanel Preston、Katie Morgan等多位脫星飾演嘅索女,突然收到男主角表白,內心欣喜之餘,覺得對方齋用把口示愛並唔夠,仲要用行動嚟證明,於是捉住對方上床,實行打鐵趁熱,嚟一場赤裸裸嘅互動,期間仲要男方大講鹹濕嘢,等交流氣氛變得更高漲!雖然劇情有啲薄弱,但勝在床戰場面汁液橫飛,一眾脫星演出投入又肉緊,觀賞性一流。

碟評

男方向女方表白,理應好浪漫至係,但由四仔片廠嚟演繹,綿綿情話都會變咗淫聲浪語,《Talk Dirty to Me》就係好例子。至於《Virgin Wishes》同《Cum on My Teen Face》嘅劇情可謂大同小異,喺男主角表白後,女主角都露出真性情,玩到對手唔知點好,實在太搞笑!