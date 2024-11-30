【是日通勝】

農曆十月三十

甲辰年 乙亥月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：詞訟、遠行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：32、01、39

幸運顏色：金色、銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

金牛座：珍惜眼前人，面對外界誘惑必須保持清醒。

雙子座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

巨蟹座：正財運上升，有望憑工作表現獲滿意收入。

獅子座：幸運指數排第一，理財投資有望嘗到甜頭。

處女座：工作上面對前所未有的挑戰，須保持鎮定。

天秤座：趁公餘時間四處閒逛，可為你帶來好心情。

天蠍座：工作中找到樂趣，可暫忘一切不愉快的事。

人馬座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

山羊座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

水瓶座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

雙魚座：看似風平浪靜卻存在暗湧，謀事不可大意！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）龍 狀態差

鼠：做事要有耐性，不要一遇挫折就退縮。

牛：個人能力有限，勿把所有事都攬上身。

虎：運勢平穩，但涉及投資問題不可大意。

兔：情緒低落，對很多事情都提不起興趣。

龍：是日沖煞，生活諸多阻滯，身心俱疲。

蛇：需注意健康，好好休息，不能再熬夜。

馬：生活稱心如意，沒有事情需要你操心。

羊：工作表現如有神助，易獲得上司器重。

猴：有投資打算者不妨一試，獲利機會大。

雞：言行要謹慎，說話不經思考會得罪人。

狗：獲貴人提攜，事業發展有望出現突破。

豬：明天會更好，毋須因現狀欠佳而氣餒。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最怕被人冷落的Top 3星座

11月來到尾聲，相信大家已經開始安排年末的假期活動了。今期講一下最怕被人冷落的3大星座，大家在慶祝佳節時別忘了預他們一份！

1.獅子座

獅子座天性熱情、自信，需要大量的關注和讚美來維持自我價值，喜歡成為焦點，一旦感到被冷落，便會深感失落和孤獨。這種情況下，獅子座可能變得敏感，甚至會表現出不安和憤怒。他們渴望被認可和尊重，對人際關係非常重視，渴望在友誼和愛情中扮演重要角色。因此，被冷落對他們來說是一種很大的打擊，讓他們懷疑自己的價值和重要性。

2.天秤座

天秤座重視和諧與平衡，在社交關係中，渴望被人喜愛和接納，非常在意他人的看法。被冷落會讓天秤座感到不被重視和孤獨，極易影響自信心。他們努力保持周圍環境的和平，當感到被排斥時，會陷入深深的失落和懷疑。

3.雙魚座

雙魚座情感豐富且極度敏感，對外界的情緒變化特別敏銳，被冷落對他們來說是一種深刻的痛苦。雙魚座常常用同理心去理解和感受別人的情緒，當他們感到被忽視或冷落時，會覺得自己被拒絕和不被需要，繼而感到孤獨和憂鬱，甚至陷入自我懷疑和內心的掙扎中。這樣的特質讓雙魚座在感情和社交中需要更多的關注和理解。