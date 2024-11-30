東方日報C2：沈月戰衣獨一無二同光希鬥搶鏡

港、日「星二代」甄濟如、沈月、許恩怡及木村光希前晚空群而出亮相活動，「四美」各具美態，光希身穿絲質長裙，其好友沈月則穿上全球得一件的「紅戰衣」，十分搶眼，但因時間問題，她未能跟光希飯敍！而內地女星范冰冰亦有現身，因拍戲而增磅的她，身形明顯圓潤！

除了一眾「星二代」及范冰冰外，前晚活動匯聚不少紅星、名人，包括人氣美劇《Emily in Paris》男星Lucien Laviscount、韓國女團2NE1隊長CL、韓團少女時代前成員Jessica、「滑雪女神」谷愛凌、韓劇《魷魚遊戲》演員魏嘏儁、女星鄧麗欣、Gin Lee等，星光熠熠！

幾位星二代難得同場，當中以日本男星木村拓哉的女兒光希最為省鏡，早前曾來港的她，今次與媽咪工藤靜香同行，並於活動前被網民目擊兩母女行尖沙咀。光希受訪時表示很喜歡香港的天際線及夜景，感受到香港很歡迎外地人，今次亦有品嘗地道美食，已吃過火鍋及點心，也很喜歡格仔餅。與光希分屬好友的邱淑貞女兒沈月，穿上紅色晚裝亮相，她稱晚裝全球只得一件，又表示活動前有與光希聯絡，但光希於活動翌日便離港，故未必有時間帶她暢遊，又指上次光希來港時，碰巧自己與父母飛到尼泊爾，大家緣慳一面。

甄濟如唔敢搵CL吹水

甄子丹愛女甄濟如以透視裝現身，她透露聖誕或與家人到外地旅遊歡度。談到工作，她表示活動前一晚有表演，自認在舞台上更見自信、自然及進步；提到爸爸曾指她在台上判若兩人，她笑說：「好多人都咁講，我平時比較靜，上到舞台就會投入咗個角色，所以佢哋見到我咁，會好震驚。」談到與韓團成員CL同場，她自言未必敢主動找對方攀談：「希望我有信心同佢講嘢，我都想學佢咁，佢嘅台風好犀利。」而CL到場時，獲大批粉絲撐場，她稱每次來港都很開心，並會跟居港的妹妹Harin相聚，而兩周後CL會來港開騷，她約定粉絲屆時再見面。

內地女星范冰冰以一襲低胸裙登場，早前為馬來西亞電影《地母》增肥的她，雖正努力減磅，但身形依然圓潤，她笑言還差一點點才能回復原來體重：「我為電影增肥了12、13斤，現在已經瘦下來，主要吃少一點及努力做運動。」問她現時是否在港定居？她稱有部分時間住香港，部分時間在外地工作，又透露之後會再去荷里活拍攝。提到柏安妮女兒許恩怡於《地》片中飾演其女兒，冰冰表示在會場內見到「囡囡」，還大讚說：「她很可愛、戲演得好，又有個性。」問她有否興趣拍港產片？她坦言：「我不排斥，我算是第一批來香港拍攝電影的中國女演員。」

另外，《Emily》男星Lucien受訪時大讚香港是充滿活力的地方，已乘坐渡輪欣賞香港景色，問到劇集新一季的進度時，他表示已拍了一點，叫大家繼續關注。

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