麥明詩胸下開窿晒肚皮　預告峇里水着大解放

藝人古天樂、麥明詩、沈月等人昨晚（29日）到灣仔出席活動。古天樂指今次是來領獎，表揚他在電影界的成就。提到近日他主演的賀歲動作喜劇電影《臨時決鬥》煞科，他透露在拍的過程中經歷了三個颱風，其中一個還是八號，不過都有繼續開工，因為拍攝場地於室內：「不過落雨時，嗰個地方都會漏水。」他又稱在戲中與張文傑有打戲，不過張文傑在開拍的第一日已經拉傷筋受傷，連走路都成問題，但仍然堅持負傷上陣拍了三日，而自己就沒有受傷，問到張文傑可有用盡全力拍打戲？他笑言：「我哋拍戲，唔係攞命。」對於賀歲片票房，他表示自己拍的一定有信心，而且最緊要大家看得開心，又指該片亦會於內地上映。

講到近日電影《破·地獄》超越了《明日戰記》現位居華語電影票房第三位，對此他表示：「做電影嘅人當然會希望票房好，從來唔驚被超越，最好大家都超越。（你賀歲片都超越佢哋？）盡力啦。」

同場麥明詩頂住六個月大的孕肚，身穿黑色單邊露肩及露肚禮服現身，她笑言現階段找衣服都比較困難，有好多掣肘，因為要遷就身形，而且顏色方面深色的衣服能夠起到修飾身形的作用，又表示會勤做運動，讓身體進入狀態，保持身形窈窕，亦指完全不介意露出孕肚，因為一生人能夠有孕的機會不多，問到會否為孕期拍寫真？她說：「暫時未安排，但老公同家人下個禮拜會去峇里島旅行，所以會趁旅行嘅時候搵個攝影師留低倩影。」又指會準備好比堅尼到時影相。

她又透露老公盛勁為近日為了抽時間陪自己，少了時間操練body，雖然好多事情都會交老公幫手，但大家都有商有量，會幫忙一起討論陪月安排和多與雙方父母溝通。問到夫妻二人可會上育嬰班？她就表示沒有，依家中都有工人姐姐幫手，對照顧嬰兒亦有信心：「奶奶都已經湊咗三個孫，依家我反而想多啲時間去諗點樣教育小朋友，我覺得呢樣嘢比起生理需要更緊要，由BB一出世開始大家嘅方向就要一致。」她又透露產後不會做全職媽媽，會在工作與家庭中找個平衡，笑言自己不能沒有工作，又稱自己媽媽當年生了她和哥哥之後，只放了10個星期的產假就回復工作，認為這樣亦能夠讓小朋友學習到獨立。