呷蘋果醋降體脂　兩種流行新飲法

蘋果醋是近年新興的瘦身方法，因為其含有豐富的營養成分，可控制體重之餘，又能穩定血糖，而且味道酸甜易入口，備受不少明星推崇。網上更出現各式各樣的蘋果醋飲用方法，但飲用蘋果醋亦有不少注意事項。

蘋果醋是由新鮮蘋果搾成果汁後，再加入醋酸母菌二次發酵而成的飲品，過程中蘋果的糖分被細菌和酵母分解為酒精，再發酵成為醋。當中含有豐富的「乙酸」，可有助穩定血糖，抑制食欲，有研究指出隨餐飲用蘋果醋可以比平常減少攝取200至275卡，同時亦能改善消化系統運作，刺激腸道蠕動。至於當中的醋酸亦可分解脂肪，提升代謝能力，更具有恢復疲勞的功效，因此除了減肥人士適用之外，對於容易感到疲乏的人士也適合飲用。

由於蘋果醋的酸性強，直接飲用會損害牙齒的琺琅質，也會對腸胃造成傷害，因此建議飲用分量為每日10至30毫升，並加入大量溫水稀釋，比例約為蘋果醋1：水10。飲用時間可在飯前或早上空腹飲用，也可以隨餐飲用蘋果醋，幫助減少餐後脹氣問題，並促進消化。另外亦可選擇在睡前飲用，穩定翌日早上的血糖。初時可每周飲用3至4次，待腸胃適應後才逐漸增加飲用次數。

隨着蘋果醋愈漸流行，網上亦出現各式各樣的新奇飲用方法，例如蘋果醋加咖啡，首先在黑咖啡中加冰塊，再混合1至2瓶蓋的蘋果醋。咖啡具有「綠原酸」，到達腸胃後可抑制腸內壞菌增生，幫助預防腸癌，同時具有抑制血糖的功效，與蘋果醋一同飲用，可帶來進一步的效果。另外還有蘋果醋加肉桂的飲法，兩湯匙蘋果醋加少許辣椒粉、肉桂粉，以及新鮮檸檬汁一同混合，加入兩種辛香料對於提高新陳代謝、加速燃脂都有幫助。不過以上方法未必適合患有腸道問題的人士，建議飲用前先諮詢醫生的專業意見。