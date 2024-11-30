張敬軒破天荒與韓星成始景合唱　自嘲似泰星唱韓文歌

韓國抒情歌手成始景昨晚與張敬軒於西九音樂節上演一場港韓音樂交流。成始景先出場，以流利英語，分享自己與香港的淵源，原來他的父親早在80年代來港工作，當時成始景隨父來港，入讀國際學校，初來埗到時，只懂得講出自己的英文名，言語不能溝通，在港居住過關係，對這地方特別有感情，有家和朋友的感覺，溫暖又溫馨，他更忍不住高叫「I Love You Hong Kong」，他又讚香港人友善、美食一流，同時很喜歡香港的文化：「想同主辦方研究吓，如果香港有逾千粉絲，你哋又需要我嘅話，希望明年來開演唱會。」成始景的粉絲即歡喜喝采。

之後張敬軒出場，雙方互讚是superstar互笠高帽一番，成更講笑：「唔使睇樣都知你是好人。」2人合唱韓文歌《哪怕只是暫時》《Even for a moment》軒公唱到一半，大叫：「好驚呀！」他表示能夠與韓劇主題曲歌手同台演出感覺開心又興奮，他藉此多謝成始景，透露自己擔心發音不準，對方前一晚用語音將成首歌讀一遍給他聽，自覺好幸運和幸福。之後軒公獨唱《騷靈情歌》及《隱形遊樂場》，此時成始景再度出場，兩人合唱國語歌，《只是太愛你》，成始景首次挑戰國語歌，笑言會盡力唱，講笑若唱得差，會交軒公唱下去，又搞笑地讚軒公一身格仔造型漂亮。

軒公挑戰韓文歌成功，受訪時表示今次是第二次唱韓文歌，卻自嘲似泰星唱韓文歌，雖然斷斷續續練習多時，想練到似自己的語言般流利，但仍有口音，他就讚成唱國語歌很厲害。軒公唱過韓文歌、泰文歌和菲律賓歌，也略懂印尼話，覺得學音樂的人語言模仿力強，未來想正式學韓文，因為類似的音樂節將會愈來愈多是大趨勢，問是否想進軍國際？他笑言是衝出東南亞。若成始景明年來港開騷會自薦做嘉賓？軒公想做觀眾多些，認為對方是殿堂級歌手，自己只是新丁，他表示：「香港好多人搵佢合唱，今日好似考試，我都叫佢做老師。」

另外戲劇導師甄詠蓓早前提及張敬軒於MIRROR紅館意外後，為舞者提供心理輔導及支援，又送營養餐單給傷者，軒公表示對方是他的恩師，自言捱過所以一直想幫助年青人：「每個人釋出善意和美好的事，世界會靚好多、開心好多，網上成日好多嘈交片，大家好易撻着，Ego放得太高，如果能和和氣氣，世界就會靚啲。」軒公又澄清，上次受訪時講暴瘦其實是5、6月時候，愛貓入院期間，擔心得不能熟睡，現在已經增肥成功，體重回從至66KG。