世界著名動物行為學家珍古德博士　促請香港企業帶領推動生物多樣性

【營業資訊】為香港商界而設的講座活動「與珍古德博士（Dr. Jane Goodall）對話：將生物多樣性融入企業責任」，在香港大學陸佑堂舉行，吸引超過 200名參加者。活動由珍古德協會（香港）主辦，並由香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所及蘇黎世保險（香港）（「蘇黎世香港」）協辦，展現跨界合作，共同探索將生物多樣性融入企業責任的策略。

是次活動邀請了世界著名的動物行為學家、倡導者、聯合國和平使者，以及珍古德協會的創始人珍古德博士分享對於生態系統、城市化和企業營運持續性之間相互關聯的見解。相隔六年，珍古德博士再次在香港露面，特別強調了為何企業、學術界和非政府組織需要在香港這種都市叢林中合作，以保護生物多樣性。

在今日的演講中，珍古德博士強調維護生物多樣性並不是一個獨立的議題，它與氣候變化等環境挑戰有著深度相互關聯性。為了有效應對和扭轉這些問題，各持分者必須採取整全的方法。來自不同地區和擁有不同背景的人各自面對著獨特的挑戰，而僅僅解決一個環境問題，例如關閉煤礦，並不代表整體情況已經得到改善。因此，各個領域之間的合作比以往任何時候都更為重要；透過集體努力，世界可以逐漸扭轉極端條件並減緩氣候變化。此外，珍古德博士亦指出了她仍抱有希望的理由，並強調了信任年輕一代的重要性。雖然年輕人現今更頻繁於虛擬世界裡活動，但若能為他們提供多元化的資源，就能成就他們推動具意義的變革。

珍古德博士亦回顧了珍古德協會的創始使命——播下希望的種子並培育大眾對保護環境和生物多樣性的責任感，同時指出了各持份者之間合作以及環球企業支援的重要性。多年來，珍古德協會受惠於企業的廣泛支援，為其在香港社區活動奠定基礎。這些合作夥伴關係不僅推進了珍古德協會以社區為中心的工作，還透過與企業攜手合作實施可持續的策略，推動社會積極變革。過去四年，在企業、機構和政府的支援下，珍古德協會（香港）已成功實行了21個「根與芽」計劃項目，吸引了超過290,000人參與，並透過 375 項教育活動提高社會的環保意識。自2020年，珍古德協會（香港）每年皆與企業夥伴合作，舉辦海灘清潔活動，並經已從海洋清除了超過 55 噸廢物，凸顯協會致力於培育可持續未來和啟發共同推行環境保育行動的承諾。

除此之外，珍古德博士在蘇黎世香港策略及可持續發展主管黃力慈女士主持的小組討論中亦再次強調團結不同持份者合作進行保育工作，以建立可持續未來的重要性。蘇黎世保險集團首席資訊及數碼總監陳立明先生及香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所所長何國俊教授亦有在跨界討論中分享。香港擁有獨特的環境，更是各式各樣物種的家園。珍古德博士強調，香港企業可以利用其與全球社區的廣泛聯繫來推動有意義的變革。他們亦有責任解決更深層和更複雜的問題，尤其是那些將為兒童帶來影響的問題。

珍古德博士表示：「要為地球推動正面影響，商界的支持是極其重要，我們與蘇黎世香港的長期合作夥伴關係就是一個很好的例子。展望未來，我們將繼續與不同的持份者合作，並與社區緊密聯繫，希望推動社會集體行動，保護環境。」她補充：「我們不能單獨做事；我們需要與企業、政府和民間社會合作，共同努力。我們要透過發展不同的思維來重拾智慧，這種思維不只是為了利潤或損失而工作，而是將頭腦和心靈結合起來，思考未來而不只是現在。我對年輕人寄予厚望，因為當他們了解問題，而我們亦賦予他們行動能力，他們將改變世界。我也對大自然的復原力抱有希望。我呼籲大家給大自然一個機會，因為它會讓世界重現美麗的綠色。」

蘇黎世保險集團首席資訊及數碼總監兼珍古德協會（香港）董事局主席陳立明先生補充道：「我們非常榮幸邀請到珍古德博士重返香港，透過分享，加深大眾了解棲息地保育和跨界別合作對抵禦未來氣候挑戰的重要性。蘇黎世致力於實現淨零排放，同時利用科技和數據，為我們的業務減碳。」他又指出：「蘇黎世的全球氣候轉型計劃已列出實際行動，『蘇黎世森林』等計劃亦顯示我們對重新造林和恢復生物多樣性的承諾。 」

香港大學經管學院院長及經濟學講座教授蔡洪濱教授表示：「珍古德博士對全球保育的堅定倡議與我們研究所致力透過學術和研究推廣最佳可持續策略的承諾相呼應。香港大學賽馬會環球企業可繼續發展研究所的學者持續發掘創新的策略，以應對有關可持續性的迫切挑戰。藉著今天的活動，我們希望發揮協同效應，努力創造可持續和平等的未來。」

香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所所長何國俊教授補充道：「將生物多樣性納入ESG框架雖然複雜，卻無比重要。生物多樣性對促進人類福祉有着巧妙和重大的影響力，因此，干擾相互聯繫的生態系統可能會產生深遠而持久的影響。透過結合學術見解與企業策略，讓我們對這些影響加深認識，更可量化生物多樣性的益處。我非常高興能與珍古德博士和其他志向相同的講者同台探索這個主題，並為社會的可持續發展作貢獻。」

蘇黎世保險（香港）行政總裁兼珍古德協會（香港）董事局成員許金桂先生補充：「我們非常榮幸能夠共同舉辦這次活動，並邀請到我們的商業夥伴和客戶與珍古德博士親自見面。衷心感謝珍古德協會（香港）及香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所，以及所有志同道合的企業參與，讓這次活動圓滿舉行。在推動可持續發展方面，蘇黎世香港亦很榮幸連續三年獲得香港保險業聯會頒發『傑出ESG及可持續發展大獎』最高殊榮，成為領先香港可持續發展的保險公司。」

展望未來，蘇黎世香港將以進取的策略推進轉型，繼續為地球、客戶和社會作出可持續發展的貢獻。集團最近發佈的氣候轉型計劃將為策略重點，以協助整個經濟體系實現凈零排放，使社會更具韌性。蘇黎世香港亦努力倡導支援性政策及改進公司營運方式，希望為社會下一代構建更光明未來，堅守其對ESG的承擔。

同時，香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所則將專注於透過針對性研究、政策宣導和與不同持份者溝通，以加強生物多樣性和 ESG 策略之間的協同作用，目標是實現世界級的可持續研究，以展示整合生物多樣性的經濟和生態效益。研究所將與行業領導者、學術機構和政府機構密切合作，推廣不同策略，確保環境生態長期健康及實踐企業可持續發展。此外，研究所旨在擴大其教育層面，以協助公眾深入理解生物多樣性在全球可持續發展目標中的重要性。