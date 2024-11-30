Mercedes-AMG GT領軍　一連兩天車迷活動

AMG迷注意，平治汽車（Mercedes-Benz）一連兩天在啟德郵輪碼頭舉行「The Ultimate So AMG Experience」活動，多款AMG車型聚首一堂，當中還包括新近抵港的的AMG GT 63 4MATIC+ Coupé及AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet，其他還有AMG G 63、AMG GLC 43 4MATIC Coupé、AMG GLC 43 4MATIC、AMG CLA 35 4MATIC Coupé FL、AMG EQE SUV 53 4MATIC+及AMG EQE 43 4MATIC。同場更展出Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing車隊兩星期前出戰澳門格蘭披治大賽車FIA GT世界賽賽事的兩輛AMG GT3戰車的其中一輛，AMG迷可別錯過。

另值得一提是，場內還特別設置了AMG GT及 AMG C 63試乘體驗區，讓大家坐上由Craft-Bamboo Racing車隊賽車手駕駛的AMG，親身感受着兩款車型的高性能操控。廠方表示，雖然試乘體驗只限獲邀的平治車主，但保證平治迷來到即使站在場邊觀賞單是聽着引擎聲、尾喉聲和急煞時輪胎嘶叫，同樣熱血沸騰。