何廣沛恨做MV男主角　羅毓儀一腳踢包辦劇集片尾曲

藝人何廣沛和羅毓儀今日（30日）現身心肺復甦法計劃活動任嘉賓，何廣沛是第3年參與此活動，在美國讀書時由於心肺復甦法是必修課程，所以很早便接觸，又笑言演過救護員和西醫，甚至中醫，所以覺得他適合推廣。羅毓儀就表示曾目睹有途人暈倒，身邊有人立即進行急救，當刻感到毛管戙，她覺得不單止救人一命，可能傷者是屋企經濟支柱，是救了一家人。

何廣沛透露正在深圳開拍《夫妻的博弈》，明天又會返深圳繼續開工，他與高海寧有感情線，與游嘉欣關係複雜，此劇為輕喜劇，不算辛苦，劇中靚人靚景靚衫，女花旦全部高顏值，除了高海寧，還有郭柏妍及陳曉華。羅毓儀之前拍攝的《臥底嬌娃》亦是全部靚女，如張曦雯、陳瀅和鍾柔美等，毓儀表示劇歌由4位演員跳住唱，而片尾曲就由她包辦作曲、填詞及主唱，她覺得填詞較難，今次要代入角色寫詞，感覺有趣，亦感成就解鎖。何廣沛表示有客串《臥》劇，隨即𢱑撈想做片尾曲MV男主角：「有歌手同事成日話搵我拍MV做男主角，到今日都未拍過，但唔好講邊個，不過真係好想試吓拍MV，因為未做過。」他說之前都有接觸過片頭片尾歌，是與多人合唱，希望將來有一首自己的劇歌，或者男女合唱也不錯。