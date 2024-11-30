Creepy Nuts首度襲港　唱爆中環

一連三日的本地音樂盛事《Clockenflap音樂節》，昨日(29日)在中環海濱揭幕。由MC「R-指定」與DJ松永組成的日本爆紅hip-hop雙人組合Creepy Nuts，首度來港參與演出，吸引大批樂迷迫爆朝聖。

在長約45分鐘的演出中，組合演唱了合共10首大熱歌曲，包括《堕天》、《二度寢》及新歌、動畫《膽大黨》主題曲《Otonoke》等。期間，DJ松永更表演一段超強DJ solo，震撼全場。R-指定入鄕隨俗以廣東話打招呼：「大家好，We are Creepy Nuts！」之後他以日文表示今次組合首度來港，也是首次在港演出。他又大讚香港樂迷很熱情，並已期待會有第二次、第三次來港。他壓軸演唱串流量逾3億的洗腦神曲《Bling-Bang-Bang-Born》，令現場氣氛推到高峰，為組合首次香港演出畫上完美句號。

此外，90年代法國雙人電音組合Air於同一晚亦在《Clockenflap》壓軸表演，他們大玩出道大碟《Moon Safari》的歌曲，少說話多表演，但亦分別以普通話、英文與法文向觀眾說多謝。