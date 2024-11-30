李佳芯續約無綫冇新發展　缺席台慶：我冇收到通知

藝人李佳芯（Ali）今日（30號）着露腰裝出席「建華企業慈善跑2024」活動，她在台上透露愛上跑步的原因，是12年前正值人生低潮，沒有工作要日日望天打掛下，惟有跑步打發時間，但現時因續約問題，工作量較低的她卻不覺得再遇低潮，她說：「都唔係呀，我唔知外面點樣用工作量衡量我，但依家好enjoy自己嘅工作步伐，想有多啲自己嘅時間，我都有project做緊，遲啲同大家分享。（個Project同無綫有關？）係自己嘢。」她又說現時多數做瑜伽及打網球，因為跑步和做Gym都易令她激瘦，指黎諾懿曾帶她去做Gym練背肌，發覺她缺乏蛋白質，建議每日食10隻蛋增肌，但她聽見數量都怕：「我只可以食兩隻蛋。」

問到為何缺席台慶？她直言：「嗰時我冇收到通知，同埋我去咗讀短期課程，都唔喺香港，（你冇預留時間做台慶？）咁個課程日子都好彈性嘅，其實都唔係得我一個缺席，（傳有喜嘅湯洛雯同懷孕嘅黃翠如冇去囉）或者我係同一個原因，（有喜？）唔係、唔係，我都想有喜訊同大家公布。（同追求者發展成點？）唔知呀 ，希望下次同大家分享啦，其實拍拖都係由朋友開始，朋友唔會有目的先去做。」問到和無綫的續約進度，她依然說未有新發展，覺得傾合約是雙方面，並非自己要求高：「係條件未傾好，覺得人唔同嘅階段有唔同嘅要求，依家我想多啲時間做自己嘢。」

同場的車婉婉近日身體抱恙，但因要上台唱歌為健兒打氣，所以急睇醫生救聲，她說：「應該係6日前錄影《中年好聲音3》時中招，事前唔知有參賽者病咗，一個發燒，另一個失聲，我仲好近佢哋，第二日就發現自己都有啲喉嚨痛，初時用偏方飲雪梨水自醫，但我唔想影響表現，所以尋日咪去睇醫生， 醫生話係流感，畀咗啲令我好精神嘅藥我食， 所以依家頂得住。」

婉婉透露將起程往紐約準備舉行演唱會，囝囝亦會同行：「因為工人姐姐放長假，所以帶埋個仔去一齊過聖誕、探親同慶祝我生日，原來我已經30幾年冇去探住喺俄亥俄嘅哥哥，（生日點慶祝？）挑戰自己從未做過嘅嘢，想試吓滑雪，不過喺平啲嘅雪地滑，或者去自由神像打卡 ，睇吓嗰度有幾大風。」