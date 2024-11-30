本日日本：冬日必去！《哈利波特》大禮堂度佳節

踏入12月，日本各地景點紛紛推出聖誕主題項目應節，當中最具話題性的，首推設於東京都練馬區的東京哈利波特影城，這個園區可讓訪客參觀由《哈利波特》工作人員設計和製作的電影場景，最近更將《哈》的聖誕大餐一幕如實呈現出來，並且有換上白雪情景的霍格華茲城堡模型，粉絲肯定樂在其中！另外，位於東京都港區的水族館及名古屋人氣主題樂園亦有睇頭十足的聖誕搞作，讓人留下難忘佳節回憶。

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經典重現 魔法盛宴

即日起至明年1月5日，東京哈利波特影城正舉行Hogwarts In The Snow的特別項目，主打有兩大部分，其一是園區內的霍格華茲大禮堂將《哈利波特：神秘的魔法石》中學生共進聖誕大餐的場景還原過來，只見場內設置8棵5米高的聖誕樹，樹上掛有1,000個由美術人員手工製作的裝飾品，枱面則擺放了火雞、烤薯仔薯、青豌豆等聖誕菜餚模型，賣相絕對幾可亂真，而蛋糕上的雪人裝飾更各有不同。另一焦點落在以1/24比例打造的霍格華茲城堡模型，採用跟電影拍攝時相同手法為模型作粉雪裝飾，讓你領略冬季時城堡的淒美模樣。與此同時，園區亦首度推出聖誕下午茶，包括白雪為靈感的雪之奶昔、烤棉花糖朱古力薄餅等，非常適合相機先食。園內當然少不了售賣各種聖誕精品，今年以「薑餅．聖誕」為主題，例如有馬克杯和朱古力蛙玩具套裝等，還有以哈利波特飼養的貓頭鷹嘿美作圖案的聖誕毛衣，質感柔軟舒適。成人入場費¥6,500（約HK$332）。

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全球之最 積木巨樹

位於愛知縣名古屋市、佔地9.3萬平方米的主題樂園LEGOLAND Japan Resort，即日起至12月25日正進行冬季慶典Bric Xmas。活動於園內多個區域有不同搞作，其中Lego City區主街道上設月6個許願石裝置，一經觸碰周邊樹木的燈飾便會隨之亮起，而且戴上特製3D眼鏡更可看到積木形狀的光線，相當有趣！另一亮點是園內放置了全球最大、動用61萬塊積木砌成的10米高巨型聖誕樹，樹前還有以積木按真實比例組成的鹿拉雪橇，你更可坐底影相留念。園內還有聖誕節特設的熱門拍照區聖誕村，你會發現由約 60,000塊積木製成直徑約 3 米的聖誕花環，場內還有身高約1米的精靈、聖誕老人和馴鹿等布置。也別錯過以1,000萬塊積木打造日本著名景點的Miniland區，於活動期間亦進行聖誕裝飾。另一注目活動是工廠區將於12月20日至21日舉行為期兩天的Christmas Night，屆時區內將被一片燈海包圍，聖誕老人和薑餅人會粉墨登場，上演一場互動式歌舞表演。成人入場費¥2,000（約HK$102）。

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聲光投影 海豚表演

位於東京品川王子大飯店的Maxell Aqua Park品川，擁有約350個不同品種、共25,000隻海洋生物。即日起至12月25日該水族館正舉辦NAKED STAR AQUARIUM，透過燈光投影等技術炮製恍如被星星包圍的夢幻海洋世界。活動最大亮點是結合投射影像、燈光、音響、噴泉及水幕等元素的Bright Christmas Party，讓觀眾看到海豚猶如在星空海洋進行悅目演出。另外4個魚缸展示區均添加了節慶元素布置，其中Sky Over City區以「市中心上空的星空」為主題，高3.6米的牆壁上有流星和星雲影像，地板上另有光掁掁城市景觀，而11個魚缸則擺放了令人聯想到星星的三點阿波魚和黃身海豬魚等黃色魚類。另外，水母專區Jellyfish Ramble懸掛的98個球形 LED 燈和水族燈會隨着音樂變化，散發出的黃和藍色光芒結合漂浮的水母，非常吸睛。與此同時高輪格蘭王子大飯店於12月24和25日推出特別住宿方案，住客會安排入住Club Deluxe King 雙人房型，並可於晚上包場遊逛Maxell Aqua Park品川。成人入場費¥2,500起（約HK$128）。