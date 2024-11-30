George體驗掌摑按摩嬲爆　WinWin探靈驚到喊

由男子組合P1X3L及女子組合5G主持的ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》明晚（1日）播出的一集中，他們要接受泰國特色掌摑按摩，製作組聲稱傳說中這位按摩師傅是幾代單傳的打臉美容師，之前有很多藝人也慕名而來，據說給師傅打過之後可以瘦臉和抗衰老。率先接受獎勵的是George，只見他不停被師傅大力拍打臉部，George事後表示：「呢個好嬲呀，無啦啦畀人摑咗幾十巴，返到屋企腫咗呀！」而當George得知今次按摩盛惠8,000港元時，更直斥製作組:「8000港紙打我咁多次你唔畀錢我？你哋究竟有幾憎我呀！」

除了掌摑按摩之外，製作組還為他們預備了探靈行程，而為了安全，製作組請了當地專門捉鬼的大師來到現場坐鎮之餘，還用儀式幫大家測試一下是否屬於靈異體質，Phoebus聽見後即問：「唔Check得唔得㗎？就係唔想知囉！知道咗返香港點算呀！」靈探過程中，眾人均被現場的環境和氣氛嚇到魂飛魄散，Sica和WinWin因害怕而哭得梨花帶雨，Ash更是突然身體不適，見暈又見嘔，這次行程對他們來說可謂沒齒難忘。