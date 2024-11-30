鍾柔美唔知炎明熹出新歌　指萬聖節過後冇再聯絡

藝人薛家燕和「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)今日到炮台山出席活動。薛家燕指明年即將邁向75歲，表示已經有好多影友稱要為她搞生日會，亦有好多贊助商表示會支持。不過她指搞一場生日會不但要找場地，還需要人手安排，並非易事，再加上她接下來工作多，先要與3歲孫仔一齊拍廣告，又要去多倫多做show。

同場Yumi 表示第一次公開唱新歌《Masterpiece》又會與薛家燕及一大班小朋友在台上跳十字步，笑言自己6歲就開始跳。還在讀書的Yum透露12月就要考試，不過一向工作至上的她表示不需要為此而停工，自己有能力應付，可以分配到時間，但都坦言其實自己好攰，尤其現在是冬天，人特別懶散想冬眠。

提到伍仲衡早前爆炎明熹（Gigi）即將推出新歌，對此Yumi表示毫不知情，又言二人於萬聖節過後就沒有再聯絡。下月21號18歲生日的她還指家人和粉絲會為自己舉辦成人禮，非常期待。問到可有為自己準備禮物？她就表示未諗好，不過成年後她想考車牌，指揸車是她的夢想，還笑言想做車手，問到會否想找個司機接送？她說：「我反而唔想，可能因為我射手座，鍾意自由。」