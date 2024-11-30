新iPhone大改樣？

近年iPhone外型都幾乎沒有變化，令不少果粉嫌沒有新鮮感，不過下代似乎有重大改變。根據市場傳出消息，下代除有激薄的iPhone 17 Air推出外，17 Pro及17 Pro Max亦會改用全新設計，首先是相機模組由正方變成長方形，三個鏡頭也由三角排列變成打橫排列，設計有點像Pixel手機，予人耳目一新的感覺。

另一傳聞是重用鋁合金邊框，這材質早於低階iPhone 用過，如今放在頂級型號想信是成本考量，始終鋁合金比鈦金屬便宜，加工更容易，而且使用後不會令機身重量及強度大減。機背方面，有傳首度使用鋁合金及玻璃混合設計，相機模組的包覆位是鋁合金，機背其餘部分則維持玻璃材質以支援無線充電功能。當然以上只是傳聞，若然屬實這代iPhone必定是近年最具特色一代。

同場加映︰演唱會神器

vivo剛剛推出年壓壓軸旗艦手機X200 Pro，搭載全球首發的3nm MTK 9400旗艦級處理器，配合16GB+16GB RAM內存融合技術，《AnTuTu》跑分突破2,600,000分，性能達機王級數。新機繼續與蔡司合作，搭載5,000萬像素主攝及廣角雙鏡，以及一個蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，支援100倍數碼變焦及30倍舞台遠拍，堪稱演唱會拍攝神器。另具備AI無痕消除、AI相片修復功能，方便大家重現靚相。其他規格包括6.78吋FHD+ 120Hz屏幕、6,000mAh電池、IP68及IP69防水等。