胡子彤單身4年　公開理想對象條件

憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升的藝人胡子彤今日（30日）接受電台節目《星光背後》訪問，最近他演而優則唱，推出首支個人單曲《男人難以說的話》，入行前他是全職棒球員，子彤坦言迷上這運動前，曾極討厭棒球：「細個其實唔鍾意打棒球，因為星期六日，其他小朋友玩嘅時候，我就要陪阿哥日曬雨淋練波，好彩大個啲遇到一個好嘅教練，令我更有成功感，小朋友好簡單，有成功感就不斷練，先至開始愛上打棒球，12歲已經好開心代表香港出賽。」到2014年被陳志發睇中演細威時，胡子彤當時身為全職運動員，當兩間小學的棒球教練，但他直認香港棒球隊沒政府資助，令他一度灰心想結束運動員生涯：「當時有無兩萬蚊收入？梗係無啦，當時身邊既隊友，無乜邊個好似我咁做全職運動員，有啲人已經去左做其他野。我都好明白，始終收入唔穩定，所以我開始喺度諗，往後嘅生活係唔係都要憂柴憂米。」

子彤自爆當初曾承諾父母給自己兩年期限嘗試娛樂圈，慶幸簽約古天樂公司以來片約及機會不斷，不過幾歷數年疫情低潮，他也經歷難捱及慚愧的日子：「最深刻印象，係有一晚返屋企同屋企人食飯。臨走時，媽咪好奇怪話要送我出門口，之後塞咗兩千蚊俾我，當時嘅我仲未搞清楚發生咩事。」

被問及男人三十仍沒法肩負供養父母的責任，反而要父母經濟上支持，他說：「慚愧！一定慚愧，我成家人都係不會多說話的人，只會默默支持我地，但我無唸過放棄，我只會同自己講，好好記住呢個畫面，將呢個畫面化為動力，將來再報答返父母。」

今年子彤憑《城寨》彈起，問到其父母會否感到欣慰而不再擔心他，子彤說：「屋企人未完全放心我㗎，無論《城寨》或者出咗歌之後，屋企人都冇俾太多讚賞同意見我。但我知佢地開心的，因為佢哋會關心我，問我夠唔夠休息？使唔使拎湯俾我飲？佢哋成個狀態都唔同咗。間唔中又聽到佢哋會分享我首歌，問朋友有無聴過，又話代人想拎我簽名。」至於單身四年的他，家人又會不會擔心他的感情生活？他笑言：「呢樣佢地又無擔心無畀壓力，媽咪由細都大都好支持我地兩兄弟做的所有嘢，呢一排我多左好多女朋友好多老婆(粉絲)，都係專心做嘢好過。」講到擇偶條件，子彤希望兩人能相處及有良好溝通：「最重要理解到我地呢行唔穩定，一開工就個幾月未必有無時間見面，係好唔容易。」