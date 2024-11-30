李幸倪自認緊張大師　曾患抑鬱症靠冥想打坐走出困境

歌手李幸倪（Gin Lee）接受電台節目《舊日的足跡》訪問，她期望明年入行15周年能踏上紅館舞台開個唱，圓自己心願。她自認是緊張大師，常常擔心做得不夠好，甚至曾患上抑鬱症，她透露最近學會冥想打坐，感覺大有裨益：「每晚都可以瞓得好係我今年嘅大突破，方法係瞓前用10分鐘靜心冥想和同深呼吸，將當日嘅人同事飄來飄走，毋須抗拒，然後就將佢哋全部送走同歸零，咁樣就會瞓得好好。」

提到於年前擔任選秀節目的歌唱導師，成功帶出兩個冠軍人馬，Gin提到第一屆冠軍炎明熹（Gigi）的確令人眼前一亮，首次見面已覺得她很謙虛、好學、勤奮，給她的功課都能超額完成，給她的建議也會立刻改進，是個好學員，成長得快，但她不敢領功，因為她有自己的歌唱老師，她稱間中也有跟Gigi聯絡：「佢係報喜不報憂嘅人，唔會主動講太多嘢，我同佢講，如果想傾訴或者尋求意見，隨時可以搵我。佢已經大個女，應該畀啲空間佢去處理自己嘅事。她依家讀大學都好忙，多啲專注學業未嘗唔係好事，我知她嘅家人同朋友都會陪住佢，所以唔駛太擔心。」Gin續說：「如果佢真是為咗合約問題，呢個係好正常同普遍嘅事，都係歌手經常會遇到嘅問題，公司有佢嘅部署同考量，歌手好被動，利用呢個過渡期去增值自己，相信佢將來一定會彈出嚟，因為有實力嘅人係無懼挑戰，我想同佢講：『要照顧好自己，趁依家唔係太忙嘅時候努力返學，同時喺歌唱上自我增值。』時機嚟到就係佢發光嘅時候。」

而Gin來港發展之前是一名運動健將，中學時期是田徑隊州代表，學界比賽的冠軍，以13秒跑畢100米：「當年我係國家隊代表，由於傷患太多，十幾歲已經有風濕，我嘅父母都好鍾意運動，媽媽係州代表嘅跳高選手，爸爸係球員，有球證牌。」她慶幸從前有運動員的訓練，令自己不怕辛苦，也不輕言放棄，願意接受挑戰突破自我。