蕭正楠指黃翠如少食多餐　關嘉敏天生肥底不敢多吃

藝人蕭正楠（阿蕭）與關嘉敏今日（30日）現身深圳為食店主持開幕儀式，阿蕭獲食店承諾一世免費任食，近日阿蕭的太太黃翠如於社交網公布懷孕喜訊，曾經開過漢堡包店的阿蕭被問到會否打算夫妻檔開店時，他笑言很大機會是：「自己打本，自己睇舖頭。」皆因不想翠如太過操勞，加上預計將她要照顧BB，屆時會相當忙碌。

問到翠如的身體情況，他透露太太身體愈來愈好，亦愈來愈開心，完全沒有懷孕的負面情緒，他揚言會盡量做足太太的要求，至於食量方面，他說：「佢依家少食多餐，唔可以一次食太多，可能半個鐘就會肚餓，不過我因為最近工作比較忙，所以好難親自下廚。」他自言近期工作時間較頻密，翠如也很理解，並透露數天後會夫妻檔出席活動，講到喜事帶挈工作量增加，他大讚BB旺父母，自己會更努力搵奶粉錢。

另外，關嘉敏的爸爸原來是行政總廚，她指爸爸廚藝了得，但自己怕上鏡顯肥，加上天生肥底，所以不敢多吃，只能吃幾口，而嘉敏的廚藝亦不俗，拿手小菜有茄子釀鯪魚肉等家常小菜，她說：「因為小時候爸爸媽媽工作忙碌，爸爸每日凌晨返屋企都會食消夜，我就會煮定消夜放喺雪櫃入面等佢返嚟食，相信我喺荒島都可以生存。」講到「扮嘢」出色大受好評，她認為是開拓了一條新的路，由於自己天生樣子較cool，經過「扮嘢」之後給人親民感覺，她表示稍後會推出個人單曲，包括跳唱及慢歌。