女團Me＆推出新歌　成員譚旻萱冇份惹退團疑雲

女團Me＆近日推出全新跳唱歌，成員黃淑蔓（Feanna）與連家穎（Vian）於MV中化身可愛聖誕仙子，製作團隊更將舊式住宅大廈打造成夢幻聖誕雪景，非常浪漫。

MV於一棟舊式住宅大廈取景，大廈由保安亭、大堂、升降機以至後樓梯都富有濃厚香港特色，Feanna表示特意加入香港元素：「聖誕歌大家會覺得好夢幻，或者白雪雪會落雪，其實香港都可以過一個好開心嘅聖誕節。」兩人在MV內有兩個造型，除了粉紅仙子裝外，她們又換上仙氣爆燈的白色短裙，與舞蹈員於飄雪中跳舞。拍攝前，Me＆與排舞師及舞蹈員在場邊勤力練習，務求做到最好，Feanna說：「由於時間緊迫，練舞次數唔多，用咗4日時間。」Vian補充說：「兩日學晒成隻舞，兩日同舞蹈員排練，第5日就係噚日綵排，今日就拍。」她們期待與歌迷玩Dance Challenge，期待現場演繹新歌，一齊跳舞一齊玩。

今次是Me＆首支廣東歌，Vian直言是新嘗試，Feanna指聖誕歌以英文表達較容易，但她們很喜歡廣東歌，所以就決定打造一首有香港聖誕氣氛的歌曲。

而兩人最愛的節日都是聖誕節，Feanna表示會花很多時間佈置屋企：「會買聖誕樹擺屋企，同埋會準備聖誕禮物畀我啲貓同屋企人。」至於最難忘的聖誕節，她笑說：「每年為了超越上一年，所以每一年都好難忘。我一直有個願望，就係可以去芬蘭過聖誕，因為有聖誕老人村，希望可以喺芬蘭見聖誕老人。」Vian稱每年最開心是跟家人一齊炮製聖誕大餐及聚在一起回顧今年發生的大小事。

不過，有網民發現女團Me＆這首新歌只有Feanna及Vian，另一位成員譚旻萱（Mandy）不知所蹤，惹來不少網民揣測留言追問「Mandy退團？」、「Where is Mandy？」、「兩個夠晒數？」等。