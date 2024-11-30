鄧梓峰開Band Show大唱金曲　籌款幫助未來社會棟樑

藝人鄧梓峰昨晚（29日）假中環藝穗會舉行《日本命力X鄧梓峰慈善搖滾之夜》，此次音樂會由他代言的保健食品品牌「日本命力」主辦，所有收益更撥捐予「成長希望基金會」。

多才多藝的鄧梓峰擔任今次 band show 的音樂總監，請來多年夾Band好友同台演出，其中有資深音樂人黃良昇，演唱多首經典英文歌，除了令台下觀眾聽出耳油外，更同時能幫助基層小朋友及青少年，獲得更好的教育及發展機會，可謂一舉兩得，意義重大。台上亦進行支票移交儀式，由日本命力執行董事連舜香女士、日本命力執行董事兼藥劑師張玉儀女士聯同代言人鄧梓峰，將港幣10萬元支票移交至成長希望基金會行政總監陳妙瑜女士手中。

日本命力執行董事連舜香女士受訪時透露企業一直希望透過品牌做到回饋社會工作，因此便構思出今次慈善搖滾之夜，她説：「即係大家所講嘅企業社會責任，大家都知梓峰多才多藝，所以就構思不如搞個演唱會，但又唔想淨係玩音樂，想有多啲深層意義，通過音樂可以幫到人。」她大讚梓峰人緣好，又表示雖然是首次辦音樂會，但相信只要有心去做，必定會有善長支持。她坦言小朋友就是社會的未來，好應該重視他們的發展、給予更多機會讓他們接觸世界：「作為企業家好應該喺年輕人度做啲功夫，我哋一直都有同唔同嘅兒童組織合作，今次喺幾個組織入面大家都好一致揀咗『成長希望基金』。（會繼續舉辦類似活動？）一定會，雖然『日本命力』係賣緊健康食品，但如果通過今次活動可以令更多人得到啟發，同NGO合作舉辦唔同活動，幫助到更多弱勢社群，我係好期望嘅，我哋自己都會繼續做，希望影響更多人，為社會帶嚟更多希望。」

「日本命力」代言人鄧梓峰就表示早前跟對方傾續約時才發現大家不經不覺合作了20年，他笑稱自己強項不多，在對方提議下就促成了今次慈善音樂會，他希望找一個場地能令大家坐得更近更集中，令現場氣氛更好，因此揀選了今次場地。他分享自己對音樂能如何幫助基層小朋友及青少年的見解：「因為我自己好細個已經聽音樂，幼稚園已經識得播唱片、開收音機，我覺得音樂係可以啟發你嘅右腦、你嘅想像空間同藝術方面，尤其疫情期間大家可能比較唔開心，我就Keep住同朋友玩音樂，覺得音樂會令你思維正向啲，亦希望感染身邊嘅人，小朋友如果從小接觸多啲音樂可以早啲得到啟發。」能夠跟同一品牌合作20年絕非易事，他感激「日本命力」對他一直的賞識及支持，自己也很喜歡品牌方做事認真，因此大家能一直合作至今。問到往後會否想向音樂方面發展？他笑謂：「發展就唔會啦，最主要係玩自己嘅興趣，尤其玩Band係好難得夾得埋，好多時嗌交收場，哈哈！」他表示難得跟好友為同一興趣夾Band十多年，自己相當感恩。

日本命力執行董事兼藥劑師張玉儀女士表示希望透過音樂，將健康和開心訊息帶給客人：「公司向來注重產品研發，力求突破創新，今次亦係我哋第一次搞慈善音樂會，因為音樂可以正向抒發心情，同我哋產品理念一樣，帶出身心健康嘅主題，透過慈善音樂會希望幫到年輕人達成夢想，發揮佢哋嘅才華。」

成長希望基金會行政總監陳妙瑜女士表示以往亦有跟其他團體搞音樂會，但Band Show卻是首次，感覺創新。她坦言捐款對成長希望基金意義重大：「因為我哋規模比較細嘅慈善機構，冇政府資助，全靠各界善長人翁去支持，我哋所有服務都係免費畀基層、弱勢家庭嘅小朋友、年輕人。」她表示有品牌幫助加上知名人士一起辦慈善活動，絕對有助於引起公眾關注。