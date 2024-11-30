《MMA2024》︳IVE贏全球藝人獎　aespa捧三大獎

韓國音樂頒獎禮《Melon Music Awards 2024》（MMA2024）今午（30日）在仁川市舉行，人氣女團aespa、(G)I-DLE、NewJeans、人氣男團Seventeen、RIIZE、TWS、DAY6、PLAVE、防彈少年團（BTS）成員Jungkook及女歌手IU同奪「TOP 10歌手獎」。

其中RIIZE與aespa分別獲得「最佳男、女團獎」，而aespa亦與BOYNEXTDOOR捧走「最佳演出獎」，RIIZE則贏得「全球飛躍藝人獎」及粉絲票選的「Everyone's Star獎」，至於人氣女團IVE就與aespa、IU及DAY6等獲得粉絲票選的「MILLIONS TOP 10歌手獎」，而IVE亦勇奪「全球藝人獎」及憑歌曲《HEYA》捧走「最佳MV獎」，Jungkook與IU雖然沒有出席，但仍勇奪「最佳男、女歌手獎」，「年度新人」則由TWS及ILLIT奪得。

大獎方面，aespa勇奪「年度歌曲獎」、「年度藝人獎」及「年度專輯獎」3個大獎，(G)I-DLE則贏得「年度紀錄獎」。

TOP 10歌手獎：(G)I-DLE、RIIZE、aespa、PLAVE、TWS、DAY6、IU、Seventeen、Jungkook、NewJeans

MILLIONS TOP 10歌手獎：IVE、aespa、DAY 6、IU、RIIZE、PLAVE、林英雄、Jungkook@防彈少年團、泰妍@少女時代、NewJeans

唱作歌手獎：SOYEON@(G)I-DLE

最佳OST獎：Eclipse《陣雨》

最佳男歌手獎：Jungkook@防彈少年團

最佳女歌手獎：IU

最佳MV獎：IVE《HEYA》

男子最佳演出獎：BOYNEXTDOOR

女子最佳演出獎：aespa

最愛J-pop藝人獎：YOASOBI

全球飛躍藝人獎：RIIZE

最佳女團獎：aespa

最佳男團獎：RIIZE

年度新人獎：TWS、ILLIT

HOT TREND獎：QWER

年度舞台獎：IU

1theK Global Icon獎：tripleS

Best Music Style獎：李泳知、BIBI

EVERYONE'S STAR獎：RIIZE

全球藝人獎：ATEEZ、IVE

年度歌曲獎：aespa《Supernova》

年度專輯獎：aespa

年度藝人獎：aespa

年度紀錄獎：(G)I-DLE