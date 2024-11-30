鄭子誠重操故業演奸角　難忘與已故藝人鄭啟泰對戲

陳家樂與陳曉華主演的無綫劇《異空感應》除大膽起用年輕演員擔正做男、女主角，劇集更善用了無綫演技實力出色的綠葉演員，當中第一代及新一代「奸人專業戶」鄭子誠與陳少邦更有不少精彩對壘場面。

陳少邦近年先後憑在《法言人》、《疊影狙擊》及《反黑英雄》飾演不同類型的奸角贏盡好評的，今次他角色是一名脾氣暴躁、惡形惡相的老粗，其中一場他「動物上身」扮精神出現問題，相當搶焦，而他為了今角色有新鮮感，在造型上花了不少心思，主動提出染白頭髮以增加記憶點及角色的悲劇感：「因為個角色好鍾意貓，呢個位其實係佢可憐嘅地方嚟，因為係凸顯佢好寂寞、身邊完全冇朋友呢個point。亦因為 好鍾意貓，所以我就諗不如染到啲頭髮好似動物毛色咁。」陳少邦續指為了連戲，連續半年每兩個星期就要漂一次頭髮，以致髮質嚴重受損兼斷了很多頭髮，但他覺得值得。

除了要應付情緒場口，陳少邦還要應付大量動作場口，其中持刀與陳家樂在車內拉扯一幕，只見刀尖不斷在少邦及家樂眼前劃過，相當矚目驚心，陳少邦坦言當時手持是真刀，並謂：「把刀未開封嘅，但都會受傷，所以我拍時打醒十二分精神，最緊要唔好整到家樂。」他又大讚前輩鄭子誠超正：「佢永遠都好開心、正能量好強，佢唔會搶人戲，永遠只會幫你同配合你，我同親佢拍對手戲，都係一take就搞掂。」少邦笑言拍攝昨晚播出的鬧交戲時，由於二人發生衝突時距離太近，以致誤吞鄭子誠口水，但為了拍攝，陳少邦都選擇當沒事發生一樣繼續演下去。

至於鄭子誠跟陳少邦惺惺相惜，他大讚對方：「我同少邦合作好過癮，因為我冇做奸角好耐，我好多時唔太 sure 自己嘅反應會否太大或者under咗，呢套劇我最多對手戲就係少邦，好多時我哋交手時，我會見畀佢嘅反應啟發到我，令到我知道點調節。」近年漸漸淡出奸角系列的子誠，笑言當初監製找他「重操故業」時，他確實有所擔心：「因為我已經從良咗一段時間，但今次個角色都算係衰到無倫，我有啲擔心自己回復唔到當年嘅境界，點知做落發覺，原來桐油埕始終都係裝桐油，無論我點樣做好人都好，始終都有啲衰底。」子誠又謂回想拍攝《異空感應》時不無唏噓：「呢個劇我有好幾個場口同啟泰有對手戲，但拍完呢套劇一段時間後佢就離開咗，當諗番套劇我都有摷番同佢影嘅合照嚟睇，係有啲感嘆同唏噓。」