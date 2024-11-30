張繼聰女兒張靖想做演員嗌爸爸開戲：Why Not？

藝人張繼聰與女兒張靖（Kakaball）及太太謝安琪一家三口和女團Lolly Talk 成員Sinnie、Tania和Ah Yo今晚出席尖沙咀動畫電影《魔海奇緣2》首映。

張繼聰和女兒Kakaball父女檔為該電影配音，張繼聰表示配音的時候是與女兒分開配的，指Kakaball由於年紀尚少，所以無需看螢光幕配音，由導演講一句她說一句，所以Kakaball只需要模仿導演說話就可以，大讚囡囡模仿能力高，表示囡囡當日用了3小時配音，同時還要兼顧宣傳活動：「不過好彩佢嗰日放假，朝早仲要學埋跳舞，好充實（擔唔擔心囡囡攰？）佢都Ok，可能會有少少，但佢好快可以調節好心情，佢已經好叻，同埋最重要佢做到佢想做嘅嘢。」Kakaball亦指好喜歡配音，認為配音難道是中等，問到Kakaball可想嘗試做演員？她說：「想做（叫爸爸開部戲畀你？）Why Not?」而張繼聰表示做戲會再複雜點，所以看機緣：「因為我一定係佢嘅演技教練，所以我哋兩個都要準備好先，同埋通常開工鬧嘅都係家長，唔會鬧小朋友，所以我唔想帶個女開工，我自己畀人鬧。」另外，謝安琪表示囡囡都有學習唱歌，指囡囡不但喜歡唱歌彈琴，現在還學習打鼓，爸爸亦有教她寫歌：「佢乜都鍾意玩，好似爸爸。」張繼聰笑言如果小朋友不陪她多一點，最後就會變玩手機，所以盡量都會安排多一點興趣班給她，又強調自己不會強迫，只要女兒不想學就會停，Kakaball表示現在最鍾意學跳舞和打鼓。

至於首次配音的Sinnie表示非常緊張，就算手中有劇本，但真正配音的時候是另一回事：「因為播片1秒之後就即刻到我配，所以好驚。」不過她指導演好好人，會給好多鼓勵，又教她如何養喉，又指會有NG情況：「因為要對嘴，有好多蹺妙，有時候廣東話同英文又唔太一樣，所以有啲位都要自我調節。」又表示配音配上癮，想繼續做關於聲音的工作，又指現在見到好多不同的角色，都想在背後為他們配音。提到今年聖誕節，她表示會與粉絲們一起過，考慮扮成聖誕老人向粉絲派禮物。