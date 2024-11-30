好色團地妻　嗒仔解寂寞

全職家庭主婦雖然唔使為兩餐而奔波，但單獨留喺屋企做家務，生活有幾苦悶可想而知！據AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界推出嘅團地妻系列，正好將呢班主婦嘅悶況呈現喺大家眼前，究竟有咩方法解悶？之唔係嗒仔囉！

同病相憐

喺Madonna出品嘅《公寓中的異國妻》入面，莉莉哈特嫁咗畀個日本籍老公，仲搬入一幢公寓居住，由於語言不通，冇乜朋友，加上老公顧住返工，生活枯燥乏味。住喺同一幢公寓嘅健二，受同輩排擠同欺凌，同樣覺得自己被社會遺棄。某日，略懂英語嘅健二喺掉垃圾嘅時候巧遇莉莉，兩個人因同病相憐，愈傾愈投契，之後仲要由憐生愛，實行將公寓單位變成幽會地方，喺裏面瘋狂床戰，以強烈嘅快感嚟互相慰藉。

乘虛而入

由溜池滾球製作嘅《慾求不滿團地妻濃厚中出不倫》，講述年輕貌美嘅人妻明里紬，因老公陷入性冷感狀態，近年幾乎冇上過床，惟有日日喺屋企自娛！某日下午，明里紬又喺梳化解決性需要，咁啱被路過嘅德叔睇到，呢個情景係男人見到都會硬晒軚……過咗一陣，明里紬終於發現德叔偷窺自己，但一啲都唔介意，仲主動邀請對方入屋，慢慢細說自娛嘅因由。樂於助人嘅德叔知道明里紬嘅苦況，自告奮勇話想幫忙，於是兩人一拍即合，每日下午都會定時定候喺床上交流。

I奶誘惑

喺E-BODY推出嘅《安靜的團地妻把附近的男人帶回來》，女主角武田怜香係一位外表斯文嘅團地妻，但淫在骨子裏，返到屋企就會換上超低胸睡衣，露出大半對I奶，仲會特登將內衣褲掉到隔籬單位嘅露台，等男戶主執到後上門交還時，趁機搭訕，引對方入屋再加以色誘！由於怜香又姣又大波，被引入屋嘅男人，紛紛變成佢嘅入幕之賓，完全唔放老公在眼內。有時候，怜香仲會一次過勾引兩位鄰居大玩3P，以獲得更刺激嘅床戰感受。

簡評

男人有事業心係好事，但千祈咪冷落嬌妻，否則有機會好似團地妻系列入面嘅人夫，被綠帽由頭笠到落腳！喺3部作品之中，本仙最鍾意《安靜的團地妻把附近的男人帶回來》，事關女主角武田怜香唔止有人妻Feel，心口對I奶實在太吸引，勾引男人嘅方法更加係層出不窮呢！