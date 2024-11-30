炎明熹「解凍」在望　現身機場疑復出飛內地開工

樂壇小天后炎明熹（Gigi）被傳因續約問題而遭TVB「雪藏」，絕跡幕前。連早前一年一度的台慶盛事《萬千星輝賀台慶》都未見她的蹤影，情況並不樂觀。不過，她一直未有放棄演藝事業，不時透過更新社交平台與粉絲互動保人氣。日前，她分享登山照片指要「躺平」、又發出「求救訊息」令人憂心。正當前路茫茫未見曙光的她，有網民發現她到現身香港國際機場，疑似飛往內地「復工」。

該網民在社交平台分享了炎明熹與姑丈，現身香港國際機場離境大堂的登機櫃位照片，該網民上載了炎明熹的背影照，表示：「準備跟炎明熹坐同一班機，怎麼辦？高的那個（是炎明熹）。」有網民更認出同行女子是炎明熹的助手，更估計炎明熹疑飛往湖南，未知是否為《聲生不息港樂季2》（現名為《聲生不息大灣區季》）錄影。雖然只得背面照，但見炎明熹束起頭髮狀態不俗。看來已為「復出」做好準備。

其實炎明熹最近已有「解凍」的跡象，據知她年初拍攝的音樂特輯《戀上西沙》將於12月21日播出，而音樂人伍仲衡日前在直播中透露之前為炎明熹創作的歌曲將於12月15日推出，並會舉行記者會，屆時身為主角的炎明熹極有可能會現身。