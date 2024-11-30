Alex Kay　露靚偈即行運

對唔少打工仔嚟講，轉行係一大挑戰，但有時候明知自己嘅事業陷入困局，唔變冇運行，無理由唔博一鋪，好似今日為大家介紹嘅美女Alex Kay，就因為轉戰裸模界，一脫成名！

護士出身

好多打工仔一講到轉行都會思前想後，始終要跳出舒適圈，擔心自己唔適應，又或者結果不似預期，正如來自美國加州紐波特比奇嘅Alex Kay所講，當初諗咗好耐，先落實到轉投裸模界呢個決定！話說Alex Kay讀高中時期，已開始經營網絡社交帳號，成日分享性感辣照，因樣貌迷人，身材又弗爆，頻頻收到模特兒事務所嘅聘約，但當時嘅佢，立志喺醫療領域發展，加上已被大學嘅護理系取錄，所以不為所動。

大學畢業後，Alex Kay順理成章成為註冊護士，入咗一間醫院工作，但另一方面，佢嘅社交帳號依然活躍，仲成日有福利派，令人氣與日俱增，更成為粉絲數字逾10萬嘅網紅！

全力吸金

夢想同現實總係有啲差距，Alex Kay發現護理工作實在太刻板，壓力又大，根本唔適合自己，於是轉行做調酒師，結果一做就做咗6年。據Alex Kay表示，當初之所以唔直接轉做模特兒，係因為佢覺得呢份工冇保障，調酒師工作相對穩定，但做耐咗又覺得冇咩突破，最重要係收入唔多，加上咁多年嚟一直接到模特兒事務所嘅邀請，於是佢把心一橫，決定喺模界出道。

雖然已錯過咗入行嘅最佳時機，但有心唔怕遲，既然時裝模特兒唔啱做，Alex Kay索性豁出去，加入裸模行列！事實上，人靚波大又肯露，點會冇出路？阿妹先後為多本著名男士雜誌拍攝全裸寫真，兼成為封面女郎，可以話係一脫成名！自此之後，寫真工作接唔停，加埋本身係薄有名氣嘅網紅，於是佢乘勢開設網絡會員制帳號，實行以大尺度寫真嚟吸金。家陣阿妹每星期搵到嘅錢，已超過調酒師兩個月人工！近期，佢仲同多位脫星合作拍片，人氣進一步上升，「錢」途無限！

Profile

出生地：美國加州

身高：172cm

三圍：36G-25-36

Alex Kay頻頻喺社交網派福利，佢話自己之所以咁好身材，有一半係遺傳，所指嘅係激凸上圍，另一半靠後天鍛煉，主要係纖腰同Pat Pat。原來阿妹自細鍾意打欖球，加上一直有健身習慣，先可以令身形Keep住咁弗。