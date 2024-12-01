【是日通勝】

農曆十一月初一

甲辰年 乙亥月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、出行

忌：動土、嫁娶、開市

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：37、06、44

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

金牛座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

雙子座：財運平平，投資要審慎，太急躁容易犯錯。

巨蟹座：易因耳仔軟而亂購物，逛商場要看緊荷包。

獅子座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

處女座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

天秤座：做人忌心浮氣躁，遇到麻煩更應保持冷靜。

天蠍座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

人馬座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩也不用怕。

山羊座：趁周日接觸一下大自然，對身心健康有利。

水瓶座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

雙魚座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）蛇 多阻滯

鼠：勿長時間玩手機，對身心健康冇好處。

牛：桃花旺，有望遇見令你一見鍾情的人。

虎：腦海中有不少雜念，判斷力大受影響。

兔：財運稍遜，生活上有不少支出要應付。

龍：投資運平平，不要輕易相信小道消息。

蛇：是日沖煞，生活多阻滯，要懂得執生。

馬：感情運欠佳，擇偶單看外表容易撞板。

羊：沒心情交際應酬，寧願獨自留在家中。

猴：健康運一般，好好休息，不宜再熬夜。

雞：嘗試從伴侶立場想問題，相處更愜意。

狗：爛桃花出現，面對誘惑必須保持克制。

豬：懂得投其所好，可令感情關係更和諧。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

養面相助運勢

俗語有云：「相由心生」，有甚麼樣的心境就有甚麼樣的面相。人的眼神、氣色、精神狀態、磁場至關重要。如何可以令自己的相貌變好以增強運勢呢？

1.保持充足睡眠

養面相的第一步是長期保持充足睡眠，能夠讓精神煥發，氣色紅潤，從而展現出最佳的面相狀態，運勢也會更加旺盛。

2.注重飲食調理

養好面相的第二步是從飲食方面入手，保持飲食清淡、營養均衡，攝入含維他命和礦物質的食品，增強體質，提高抵抗力，自然可為好運的到來打下堅實基礎。

3.養成積極心態

養面相最重要是要保持正面積極的心態，當心境平和，情緒穩定，有助提高能量，增強自信心，避免消極負面的影響。

4.懷着善良的心

古語有云：「心者貌之根，審心而善惡自見。」一個人的面相，會隨其內心的善惡而改變。真正善良的人，臉上會有舒展的眉毛、慈祥的眼神和溫暖的微笑。命由己造，相由心生，保持善良往往能夠收獲更多的善緣和好運。