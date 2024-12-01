麥玲玲節目大揭秘　劉佩玥陳瀅爭阿Bob

藝人劉佩玥（Moon）近日擔任堪輿學家麥玲玲主持的TVB Plus清談節目《玲玲友情報》，Moon在即將推出新劇集《巨塔之后》中跟宣萱合作，她大讚對方專業且親民，她笑說︰「佢好nice成日笑，同我好似所以大家好夾得來。」她透露今次拍劇有一項突破，就是不帶手提電話入廠，有意想不到效果，她表示︰「個電話放喺服裝間，開頭係唔慣嘅。少咗上網同睇社交平台，多咗時間去構想角色。」

玲玲師傅於節目中提起跟Moon合作過台慶劇《美麗戰場》，她問到Moon於劇中被安排跟林盛斌（阿Bob）演一對，可感委屈時，她卻講出「驚人」答案︰「梗係冇啦，仲𦧲飯應，陳瀅仲瘋狂同我爭阿Bob，成日問點解阿Bob同我唔係同佢，點解佢係方力申呀。」玲玲師傅笑言想不到方力申也有被嫌棄的一日。

提到Moon是圈中出名「樹窿」，專門傾聽好友訴苦及傾訴心事。她表示要獲得信任，首要是學會口密，絕不可以透露任何傾訴者的訊息，她認真的說︰「朋友信得過我至話我聽，純粹想情緒發洩，信任係最緊要。」她慶幸自身情商高，有化解負面情緒能力，她跟另一主持人蔡景行（行仔）即場作個案示範時，行仔以「買樓搞到唔夠錢使」為由求助，正當Moon認真分析時，行仔忽然情聖上身說︰「主要係想邀請你一齊供啫。」引來全場哄動，Moon亦瞬間被攻陷，回過神後忍不住講了一聲︰「嘩，啲女畀你媾晒喇！」