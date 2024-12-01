周吉佩等足16年開處男個唱　同鍾柔美跳《APT.》笑言生得佢出

《中年好聲音》首季冠軍周吉佩（吉吉）昨晚（30日）在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《周吉佩第三人生演唱會》，一班中一及中二生包括龍婷、羅啟豪和譚輝智等撐場。吉吉在演唱會共換了6套衫，開場先以紅色deep V開胸造型出現，用結他自彈自唱又敲打油桶鼓，連唱多首Rock歌抄熱氣氛，接着同觀眾打招呼：「16年喇！終於舉行演唱會，多謝你哋不離不棄。」他解釋第3人生是代表65歲以上及圓夢，指好多人為生活和生存，與夢想愈走愈遠甚至忘記了，有日突然睡醒好想實現夢想：「夾Band係種子，人生經歴係寫歌嘅養份，唔好時限到等到老，離開世時帶着問號，呢個係我爸爸教。」

吉吉表示一直好努力撐着，在夢想和現實中角力，只是達不到目標，暗示連老婆都質疑，此時岳父到台前送上大利是以示支持，吉吉：「多謝岳父，可以大大聲講一直堅持係值得。」唱罷

《第二次初戀》後，他說：「好多人問吉太係咪我初戀？吉太係第5個喇！一齊時係有初戀感覺，不過依家冇啦！因為依家初戀係我個女。」現場有人大叫除衫，吉吉搞笑稱再除就冷親。

不過吉吉好識做，第一個多謝就是太太，他多謝太太在他人生中最落泊時出現：「太太成日話有3個仔女，我係大仔，多謝佢照顧到我肥肥白白。」第2個多謝的人是吉吉已故的父親，吉吉語帶哽咽，指父親是他生命中最重要的人，雖然父親離逝了20年，覺得一路都在身邊守護：「喺佢身上學識無論遇到幾大問題都要笑着面對，希望爸爸今日睇到，你個仔冇令你失望。」

演唱會請來兩位嘉賓分別是尹光和鍾柔美(Yumi)，尹光唱出《Dear Myself》，吉吉指尹光走在潮流尖端，尹光透露今年80歲，捱了54年，才攞到第一個《最佳男歌手演繹獎》，指吉吉38歲仲後生，又有粉絲支持，會有攞獎機會。到演唱會Encore環節，Yumi出場與吉吉跳唱洗腦歌《APT.》，跳完吉吉大讚Yumi好正，又笑指自己年紀生得出對方，他讚Yumi是一個很勤力的人：「希望個女第時似你，以你做學習對象。」演唱會最後，吉吉台上宣布好消息，表示第3人生演唱會將好快又會見面。

吉吉受訪承認已有下個目標，將舉行澳門站，他表示：「好快，應該唔使等到出年，日子等正式公布。」想去遠少少其他大灣區地區如廣州，因為知道廣州朋友好鍾意睇《中年好聲音》，之後會繼續內地巡迴演，也想去美加等地演唱。他對今次演唱會感滿意，比想像中好，初時都擔心體力應付不來。周吉佩指第三人生主題花了不少心機，幾代人同台演出，其中仔女與合唱團代表幼年，好像一代接一代傳承。