(G)I-DLE全員續約　SOYEON：永遠在一起吧

出道7年的韓國人氣女團(G)I-DLE昨晚（30日）在韓國音樂頒獎禮《Melon Music Awards 2024》（MMA2024）勇奪其中一個大獎「年度紀錄獎」，隊長SOYEON亦贏得「最佳創作人獎」，她在發表感言時透露組合全員已與所屬的CUBE事務所續約：「最近一直有傳(G)I-DLE因為我的合約結束而解散，我們5個人已經決定續約了，今後我們也會永遠在一起，大家可以不用擔心。」向粉絲派定心丸。

SOYEON今日（1日）在社交網發文，多謝粉絲及所有喜愛(G)I-DLE音樂的人，並提到組合續約一事：「在7年裏一起經歷了開心、傷心、挫折和希望等多種不同的感受，我們5個人變得更堅強了，因為是在不同國家和環境長大，直到成年了才認識的朋友，所以花了一段時間才能說這件事，大家很擔心對吧？要5個人在一起的想法是完全相同的，我對今後能繼續做(G)I-DLE的隊長感到很高興和自豪，MIYEON、MINNIE、雨琦、舒華，真的很感謝和愛你們，NEVERVER（粉絲名）和(G)I-DLE永遠在一起吧。」