【營事檔案】芋絲蝦仁蔬菜溫便當

溫便當是一種源自日本的便當形式，通常包含米飯、蛋白質類、蔬菜和其他配菜。這種便當在日本非常流行，適合上班族和學生作為午餐。實際上溫便當的定義很廣，預製好的三明治、三角飯糰，甚至蒸好的番薯薯仔放涼來吃也算溫便當。

溫便當處理要小心

比起加熱飯盒，溫便當可避免上一個人的便當氣味混淆的問題，更可節省了排隊等待使用微波爐翻熱的時間。但就由於溫便當沒有經過冷藏及再次加熱，因此保存及處理食材上就需更注意食品安全。為了不讓食物孳生細菌，就要避開會產生細菌的環境。在料理過程中避免用沾過口水的筷子夾菜、試口味等。也不宜帶前一日食剩的餸菜，而應先夾開便當的分量。

芋絲高纖低卡

芋絲都是蒟蒻的副食品，蒟蒻加工製成蒟蒻粉後，再次加工調味造型便可製成芋絲。蒟蒻富含膳食纖維，同時熱量十分低，因此可增加一餐的飽腹感，同時有助於控制血糖和降低血液膽固醇的水平。但由於芋絲的高纖維含量，因此腸胃功能較弱的人食用過多可能會引起腹脹或不適。

芋絲蝦仁蔬菜溫便當

材料：

急凍蝦仁 6隻

芋絲 14札

杏鮑菇 2根

粟米筍 6根

調味料：

鹽 適量

黑胡椒 適量

豉油 2湯匙

豆瓣醬 1茶匙

做法：

1) 杏鮑菇切塊、粟米筍切段、芋絲解開備用

2) 急凍蝦仁解凍後加入鹽及胡椒醃15分鐘

3) 粟米筍用水焯3分鐘後，加入芋絲再煮1分鐘，盛出隔水備用

4) 燒熱鑊加少許油，加入粟米筍炒勻

5) 再加入蝦仁炒熟，盛出備用

6) 將蝦仁、粟米筍、杏鮑菇及芋絲放入便當中，加入豉油及豆瓣醬拌勻，完成

謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。