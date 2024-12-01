Fusion驚喜　創意美饌

每個國家都有自己的特色食材和烹調技巧，以此打造出具代表性的菜式。資訊發達，助長廚師交流和食材運用，再加上日新月異的烹飪技術，造就融合各國元素的混搭菜式。近日有少見的西班牙川菜餐廳登場，亦有新開的過江龍意日料理店，為大家帶來中西日合璧的創意饌。

啟德：西班牙川菜

西班牙菜看似和四川菜風馬牛不相及，但啟德一間酒店新開的餐廳就融合兩地的菜式，為大家帶來各式西班牙川菜。酒店西餐行政主廚李啟彥師傅 （Mark）指菜式風格的靈感來自西班牙的飲食歷史；當地曾被阿拉伯人統治，當時的阿拉伯人將不同香料和辣椒加入西班牙菜之中，加上西班牙菜注重大膽的口味和色彩繽紛的擺盤，和搶眼的四川菜有異曲同工之妙，故Mark和中菜行政主廚李劍鳴師傅合作，研發出蘊含七滋八味的西班牙川菜。

西班牙有多樣化的Tapas，川菜亦有各式開胃前菜，兩者結合，為小菜帶來不同的辣味層次。經典的蒜油蝦和西班牙奄列，加蒜片和辣椒調味後，灑上四川花椒、鮮青花椒和滾油，為傳統小菜加點麻辣辛香。花膠燉西班牙豬肚以經典菜之一的西班牙燉牛肚作靈感，高湯加豬肚、四川香料、豆瓣醬和豆類燉煮，最後放入花膠煮至入味，軟腍又滋補。

主菜方面，以華人節慶必有的雞為主角，一道脆皮麻香雞，將三黃雞加花椒、乾指天椒和西班牙紅椒粉等醃製，經慢煮、上皮、風乾，再淋滾油令外皮香脆，肉嫩辛香。以四川火鍋香料醃製再慢煮的炭燒牛肋，配芫荽蘸青醬享用，濃而不膩。主食推介招牌西班牙飯或香辣牛側腹短麵，前者以四川臘肉和臘腸作配；後者則以脆口麵條和炭燒牛肉配四川香料醬汁享用，各有千秋，嗜辣厚重口味的人必愛。

中環：意日廚師發辦

在日本，有很多和洋料理店供應結合意日元素的西餐，除了親民料理，也有矜貴之選。日本山形縣的著名意大利餐廳由名廚奧田政行創立，於日本食評網站獲得當地意大利菜第一位，大廚也獲意大利國際慢食協會選為全球一千名廚之一，更有天才料理人的美譽。品牌早前在中環開設全新概念店，請來日本店主廚高橋研二師傅擔任行政總廚，精選日本及世界各地食材入饌，打造出全新意日廚師發辦。

頭盤Bagna Cauda是店內的招牌菜之一，用上逾20款由山形縣和各國直送的瓜菜按時令入饌，現時冬季就有蘿蔔、胡蘿蔔和蓮藕等，每款蔬菜會按特點來烹調，配用鯷魚、大蒜及椰菜花等調配的醬汁和帕爾馬火腿奉客，層次豐富。還有多款按時令搭配的特色意粉，人氣的秋刀魚意粉，以魚內臟熬煮醬汁，麵條和青辣椒拌勻吃，濃厚美味。

為讓客人能感受到極致肉味，店內特設過百萬的日本專利研發遠紅外線烤爐，以此炮製的宮崎縣黑毛和牛牛柳芯，受熱均勻的牛扒，豐富肉汁和油花在口腔瞬間爆發。晚市供應的特製烤新鮮平原雞，雞隻烤至金黃色，啖啖肉好滋味。大廚亦為香港店設計了限定的黑毛和牛意大利飯，米粒和菲力牛柳以紅酒和牛肉湯汁熬煮，再加蘑菇和忌廉，肉香和菌香融合。甜品由日本著名餅廚大矢泰士師傅掌勺，猶如藝術品般的山崎威士忌提拉米蘇、白朱古力慕斯•甜王士多啤梨蛋糕或巴甫洛娃蛋糕，搭配自家製Gelato，打卡一絕。