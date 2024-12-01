雲狄素感恩節望與狄維再合作拍《狂野》因乜有難度？

由荷里活男星雲狄素（Vin Diesel）主演的賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）自2001年上映至今已有23年，23年間共拍過10集，一直被視為最後1集的《狂野時速10》（Fast X）去年上映第1部分，第2部分正在籌備之中。而「唐老大」雲狄素日前趁住感恩節於社交網發帖文報喜訊暗示會「添食」開拍第11集，不過目前卻碰上難題！

他日前於社交網留言表示：「一邊是環球電影公司催促我在2026年3月完成《狂野時速10》的第2部！另一邊是公司提議之後將最終章分為兩部電影！而當年參與《狂野時速5》（Fast Five）的編劇，傳了一張照片提醒我，應該讓唐老大和哈柏斯（Hobbs，即狄維莊遜的角色）解開分歧。我只想回到真正的街頭賽車、實際的特技...以及美好兄弟情誼的重聚。感恩節快樂...」雲狄素與狄維於合作拍攝《狂野時速8》（Fast & Furious 8）時曾鬧不和，狄維公開批評雲狄素耍大牌，神憎鬼厭。正當大家以為他從此不再參演《狂野》系列之時，狄維於第10集的「彩蛋」中驚喜現身。不過以狄維的工作檔期排到密麻麻，似乎參與《狂野11》的機會不大！

另方面，昨日（30日）是《狂野》男星保羅獲加（Paul Walker）離世11周年紀念，雲亦有於社交網貼舊合照並留言紀念：「11年了，今天…有些親密關係真的永遠不會斷裂...感激，永恆的兄弟情誼。愛你並想念你。」