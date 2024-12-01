陳美濤3選亞姐鍥而不捨：參加夏令營！

第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港選區16位佳麗今日（1日）跟傳媒見面，齊齊以背心短褲加牛仔褸現身露腰晒腿。

曾參加2020、2021亞姐選舉的（3）陳美濤表示，覺得參選亞姐能跟一班佳麗一起玩、一起化靚妝和拍靚相，感覺有如參加夏令營，故今次再參選，笑言若沒有年齡限制會繼續參與：「依家29歲，今年年齡限制35歲。（有經驗信心大啲？）冇話信唔信心，都幾十歲人啦，年紀大唔講贏唔贏，我成日都話選美當旅行，最緊要開心。」問到是否預備作陪跑？她表示3甲未必多工作，輸掉亦並不一定無人問津。

（7）許詠詩於英國碩士畢業，並於剛過去的香港區環球小姐選美大賽中進入最後5強，現時在港創業做美妝生意。第2次參加選美的她坦言今次是來取經，表示有百分百信心：「正如陳美濤所講，最重要係玩得開心同好好享受舞台。」她指每一次參賽都是特別和很好的體驗，至於才藝環節亦做好了準備，內容則要先賣關子。

至於首次參加選美的（14）參賽者張文婧，表示剛由美國佛羅里達大學畢業返港2個半月，現正在港從事金融業工作。她表示若有機會的話希望可拍劇和拍電影，提到她被指長得有點像已故女星陳寶蓮，她坦言因年紀輕故不知道陳寶蓮是誰，問到有明星相會否增加入行機會？她說：「如果有呢個榮幸大家覺得我似佢，有呢種親切感，我覺得可能會令人更加喜歡我。」談到她只會以英語和普通話對答，她表示正努力學習廣東話。