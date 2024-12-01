床哥@JFYT已經同姜濤道歉　想主動同MIRROR握手和解

藝人吳海昕 、團隊JFFT 4位成員和陳凱詠等人今日（1日）到科學園出席活動。JFYT成員「床哥」以JFFT成員身分現身，對拉票抽水MIRROR成員Edan，姜濤代出頭一事作出回應。床哥表示心情已經平復，亦都已經向姜濤作出道歉，事情應該要告一段落，沒有繼續發酵的必要。他亦重申與Edan事前是有溝通，雙方達成共識才開玩笑，而且指二人在傾電話的時候，Edan都是有講有笑的：「嗰陣時大家都有發表自己嘅諗法，事件之後點發展係控制唔到，而且可能面對傳媒嘅時候，大家都有唔同要負責嘅人，所以好難去解決。」

床哥又指當時與Edan溝通的時候，他並未有接收到Edan任何表達反感的訊息，又言Edan應該清楚知道自己的風格，不過相信Edan亦不想事情愈發愈大。問到Edan出席活動時提起事件表示好不開心？床哥說：「佢可能返去諗吓諗吓，又覺得唔太開心，我都唔知。（會唔會覺得委屈，因為事前已經溝通好？）其實搞到咁大大家都有責任，我我要講嘅都已經喺直播度講晒，希望事情可以告一段落。」又笑言之後開玩笑會看對象，又指這段時間會有所收斂，並提議到時叱咤頒獎典禮，可以主動與MIRROR成員握手，希望主辦方可以安排他們一起坐。床哥又指在這件事之前與MIRROR沒有任何交集，笑言：「睇吓呢件事之後有冇機會變老友。」他亦特別提到其實自己與MIRROR之間關係問題不大，反而最重要是雙方粉絲們的罵戰，又表示自從向姜濤道歉後，已經少了好多人私訊罵自己，又指最怕是連累到周殷廷。

同場，吳海昕表示自己有積極運動Keep住好狀態，表示疫情時有兩年沒有做運動，她又透露前一個星期因為做運動太Chur，令到右腳筋膜炎，不過現在已經康復：「做番瑜珈已經令我好好多。」又指剛與好友陳凱詠完成了一個潛水課程，可以盡情地去潛水，笑言自己是運動健將：「我諗住聖誕節去好熱嘅地方，而且我已經有成個夏天冇去過海灘，所以想去熱辣辣嘅地方，潛完水影吓靚相。」問到她會否考牌？她就笑指自己才剛學會了游泳，想等技術更加成熟再考慮：「我唔識游水就去咗公海，去完公海跌咗落水之後就學識咗游水，所以原來臨死嗰吓，最有求生慾。」

提到工作，她指最近有見導演商量劇本，但現在市道始終差，所以在還未遇到合適的角色之前會先做一些商業活動。她又指自己有不斷學習增值自己，透露最近在學習打鼓。