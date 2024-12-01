每一區都有不少餐廳食店是街坊心頭好，一星期總會光顧幾天猶如飯堂，好似點心名店及泰菜餐廳就由一區發展成多區多間分店，成為各區街坊喜愛食堂，最近更分別創新猷，帶來新驚喜！

糅合藝術港式點心

米芝蓮星級點心專門店，近來搞作多多，早前更開設全新主題概念店，今個秋冬與本地知名插畫家聯乘合作，結合港式點心文化及當現代創新藝術風格，為深水埗總店繪畫主題畫作。品牌亦同步推出全新餐目，好似以頂級愛爾蘭金錢肚製成的「黑椒醬汁蒸金錢肚」、素食Friendly的「松子野菌餃」，及大熱回歸的人氣「香煎椰汁紅豆糕」、軟腍惹味的「牛筋腩蒸陳村粉」、補身暖胃的「烏雞燉花旗蔘湯」等7款糅合傳統及創新風格點心、湯品和甜品。當中的黑椒醬汁蒸金錢肚更不惜工本用上愛爾蘭入口的上等金錢肚，煮足3小時至軟腍後加入秘製黑椒醬而成，辛香惹味。喜歡牛筋腩的可別錯過全新的牛筋腩蒸陳村粉，用上牛前胸腩製作，加入上等陳皮調味製成柱候牛筋腩，鋪在陳村粉上蒸煮，陳村粉索滿牛筋腩湯汁，滑溜牛筋與爽滑陳村粉相輔相乘，香濃美味。

性價比高燒海鮮

另一間泰國菜館在荃灣屹立了17年，附近街坊近乎無人不曉，近年擴張至多區開設分店，備受各區街坊歡迎。由於緊持泰國傳統正宗做法烹調菜式，留住不少泰菜迷的胃。好似一道咖喱炒膏蟹，每天即日挑選本地優質活膏蟹入饌，用上大量香料加椰糖及椰奶調配的黃咖喱，辛香誘人，加埋啖啖肉爆膏膏蟹，是餐廳招牌菜之一。還有每天定時定量持續製作的海南雞，去骨雞肉細滑鮮嫩，雞皮爽滑，伴以秘製酸辣醬汁，是不少人必點之選。此外，餐廳最近推出全新燒海鮮及限時優惠，海鮮均每日新鮮入貨，好似用上乳山蠔原殼炮製，蠔肉飽滿多汁，鮮味沛然，配上特調酸辣醬，好有泰國海鮮市場品嘗的燒蠔風味。至於燒蟶子亦用上新鮮貨，簡單用沙嗲及蒜頭調味燒烤而成，爽口彈牙，每隻也不用廿元，相當抵吃！