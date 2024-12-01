陳貝兒穿黑袍到麥加朝聖　45度高溫熱到溶

台慶專題紀錄片《無窮之路IV-一帶一路》，新一集中，陳貝兒（Janis）將抵達伊斯蘭教的發源地沙特阿拉伯，參觀舊城區及兩項重要的「一帶一路」建設—「麥加輕軌」及「麥麥高鐵」。外國女士已可在不需要穿着黑袍的情況下於市區遊覽，不過全國依然禁酒，亦沒有卡拉OK、戲院、酒吧之類的娛樂場所，男女之間仍要保持一定距離，不過一夫多妻制依然存在，只是有特定條件要遵守，Janis說：「我聽說現在這個年代的沙特男性仍然可以娶4個老婆，但條件就是要對這4個老婆都是平等的對待。」

Janis在節目中還列舉了「買樓送給老婆」作為例子。Janis參觀舊城區期間，獲不少沙特人主動友善地打招呼，更有人請她食糖兼教講阿拉伯語的「謝謝」。其實 Janis抵達沙特的重任，是專誠參加伊斯蘭世界一年一度的盛事麥加朝聖，而要參加這項盛事，事前要「過五關斬六將」 說：「如果不是教徒是絕對不可以進去的，不過每年都有很多好奇的遊客打算闖進去，最後都被捕，我們是幾經辛苦向項目組申請，讓我們以工作人員的身份去見證這件事。」

出發前，Janis及女性工作人員專誠前往購買穆斯林女性的ABAYA黑袍，準備乘搭麥加輕軌踏上麥加朝聖旅程。出發當日，氣溫高達45度，尚未抵達月台已熱至滿面通紅的她，坦言體感溫度絕不止如此：「我想講我已經是全身都濕透了，很熱很熱，但很興奮。」、「今天是很難忘的一天，據聞有去到50多度，而沿途其實有很多人是熱至死亡。」期間，Janis獲好心的輕軌的工作人員噴水降溫，又遇到兩位好心婦人送上傘子，令Janis甜在心頭。