「翻版林夏薇」兼職揸的士幫補生計：演員係低收入工作！

無綫新劇《異空感應》開播一周反應不俗，有網民更預言《異空感應》有機會超越《ER超時空任務》，討論度頗高。劇中除了主演陳家樂、陳曉華、阮浩棕等人外，其餘演員也有發揮機會，就好似彭翔翎飾演邢可茹（邢可嵐（陳曉華飾）的妹妹）戲份就頗多。

彭翔翎出道不久就被指似視后林夏薇，不過每個演員背後都其艱難之處。原來她為了追夢，其實在不需要拍劇的日子要兼職揸的士。她接受訪問時表示，小時候的夢想已是「做一個出色的演員」。她說：「小學畢業典禮畀學校揀中可以喺紅館做英文歌舞劇，中學戲劇單元老師推薦我轉讀演藝學校，但係後來發現演戲並非簡單所以放棄了。」直到2017年，她因為見到重開藝訓班，所以就決定報名：「覺得自己再唔試吓依世都冇機會，因為年紀都唔細啦，所以就決定堅持追夢。」

「追夢」兩個字不止需要熱忱、衝勁和努力，更需要金錢去支撐生活所需。對於不是出生於大富人家的彭翔翎亦然，她說：「開頭幾年真係好感恩，有好多監製都會畀機會我，做過好多唔同嘅角色。坦白講依家開工嘅數量一定唔及頭幾年多，但平常心啦，有啲嘢強求都強求唔到。」她續說：「就好似年頭咁，一個突如其來嘅面試機會，從來無諗過做綜藝嘅我，竟然被揀中做鬼，喺《直播靈接觸》做主持，所以開工多唔多並唔重要，重要嘅係，當你有嘢做嘅時候，畀心機做好佢！自然就會有人用你！」

為了幫補生活使費，彭翔翎亦有一份兼職的士司機。雖然做演員又要做「揸的士」，但她一點也不覺得是屈就，反而覺得是一種磨練，接觸社會各種人的好機會。她說：「演員其實都係人，都要為生活打算。既然做演員係低收入工作，咁就諗方法搵個平衡，所以揸的士對我黎講並唔會覺得委屈，反而仲好，可以貼地啲，可以追夢同時又可以揸車睇風景搵錢，所以我認為『心態取決於一切』。」

問到「每個月搵埋夠唔夠開飯？」時，她沒有抱怨，反而相當樂觀的回答：「我會用四個字嚟形容，多勞多得。雖然唔係想就可以做，但總之你做得多就多啲Show，多啲Show就有多啲人工，幾少人工都好，唔食飯都可以食公仔麵啫，哈哈！」她透露曾試過一星期揸足七日的士：「揸的士幫補生計，其實都係part-time。當冇工作係手嘅時候，就可以返密啲。揸的士比較彈性，自己試過一星期揸足七日。」