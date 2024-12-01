吳奇隆前妻激罕晒混血女兒照　驚爆似足頂流迪麗熱巴

台灣男神吳奇隆曾來港發展，並與蔡少芬拍拖。而他轉往內地發展後，又與內地演員馬雅舒有段失敗的婚姻，二人於2006年結婚，婚姻維持3年便離婚收場。馬雅舒曾一度被指出軌，離婚後翌年她便與澳洲籍富商男友James結婚，令她更加被質疑背夫偷漢。不過馬雅舒未受傳聞影響，婚後育有一對混血仔女，生活幸福美滿。日前，馬雅舒在社交網上分享了一張與囡囡Mia的合照，11歲的Mia已經成長得亭亭玉立，五官十分精緻，更有幾分像內地頂流女星迪麗熱巴！

馬雅舒分享了一張與囡囡Mia的合照，並留言：「我們的小公主Mia 11歲啦！願你一生永遠被愛！」照片中可以看到戴着墨鏡的馬雅舒將Mia摟在懷中，並頭貼頭地緊靠在一起玩自拍，盡顯母女情深。已滿11歲的Mia長相精緻，與當年參加綜藝節目《媽媽是超人2》時的稚嫩模樣大有不同，不但混血感愈來愈明顯，而且眉眼深邃及擁有高鼻樑，完美遺傳外籍爸爸的基因及媽媽的高顏值。照片發痛布後，不少網民都留言大讚Mia美貌似洋娃娃，非常有潛質殺入娛樂圈繼承媽媽衣鉢。

雖然馬雅舒和吳奇隆如今都各自覓得良緣，但二人的過去仍不時會被網民拿來討論。吳奇隆於2006年和馬雅舒閃婚，但2009年馬雅舒被拍到和現時的丈夫相處三天三夜，疑似讓吳奇隆「戴綠帽」，2009年二人正式離婚，馬雅舒於2010年和丈夫James在雲南再婚。雖然吳奇隆稱二人早已協議離婚，但仍有許多人認為是馬雅舒外遇在先，吳奇隆甚至為了離婚「淨身出戶」，給了馬雅舒6棟豪宅當贍養費，對此馬雅舒則曾做出駁斥：「媒體宣稱的人民幣100萬元和6幢千萬豪宅給前妻做贍養費，純屬子虛烏有！」她更強調「離婚我沒多占他一分錢的便宜。」馬雅舒早年在綜藝節目《媽媽是超人2》透露與吳奇隆離婚的原因：「我不想再為他做任何事，他對我也是如此，所以我們決定分開！」