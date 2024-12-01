李修賢激罕現身　呂慧儀力撐契爺黃家禧

藝人呂慧儀、李修賢、錢小豪和姜大衞等人今日（1日）到尖沙咀出席邵氏高層黃家禧新書發布會。呂慧儀是黃家禧的契女，指在選港姐時已經上契，又指是透過前夫才認識黃家禧，她又指家禧有好多契仔契女，其中陳茵媺都是契女之一，而且呂慧儀指家禧好照顧一班契仔契女，經常叫契仔契女到他家吃住家飯，又會向他們分享人生觀以及為他們打氣，給他們一種家的感覺，大感窩心。問到她可知道黃家禧最擅長幫人加人工？她笑言：「係咩，你唔早講，不過唔需要，因為珍姐（曾勵珍）都會幫我哋傾合約，所以佢都好好，我最幸運嘅係身邊有好多資深嘅前輩喺呢一行。」又笑言自己入行年資尚淺，不足20年，所以都好開心身邊有前輩提攜。

同場激罕現身的李修賢表示以前幾乎每日都會見黃家禧，指方逸華當年有甚麼奇難雜症都會找家禧幫忙，又指黃家禧人好得不得了，打雜、加人工、人手不足全部都關他事，李修賢笑指有時好想打他，但見他太瘦了，下不了手，而且家禧是真的很用心想解決問題，又爆有些演員，因為知名度高了，不願開工，為了解決這個問題，黃家禧還加他們人工，李修賢指當年大家都是500元的人工，而他則以要養媽媽為由博取加人工，最後如願以償，將人工加至750元，又爆當年最高人工的是姜大衛和狄龍。問到他現在可有戲癮？他就表示完全沒有，現在主要想與太太周圍遊山玩水：「我連飛機都懶得坐，通常都行吓山，有時都會遇到周潤發。」至於生意，他指已經沒有經營，疫情後甚麼都難做，又指當年做生意主要是交姪仔打理，自己根本不擅長做生意。