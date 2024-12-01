梁非同表現出色　陳寶珠入後台打氣

由粵劇班主彭美施任出品人，黎耀威全新編寫之劇目《秦淮瑣月》，昨晚（30日）起一連兩場於西九戲曲中心大劇院公演，擔演女主角「程瑣月」的梁非同，被觀眾大讚扮相艷麗可人，唱做均出色，揮灑自如，「戲迷公主」陳寶珠專誠入後台贈言打氣。

出品人彭美施在台上說：「我好欣賞台上每一位演員非常付出，他們好用心演出，這齣戲是是百分百黎耀威作品，我寄語威仔在粵上繼續努力。」藝術總監吳美英大讚梁非同演程瑣月，讓人驚艷的扮相及連場舞蹈非常優美，梁燕飛演另一位霸氣歌姬申婉香，亦做到霸道的效果。而王志良與梁振文演得好投入，四位演員表現出色。

梁非同飾演一代歌姬程瑣月獲很多觀眾讚賞，她表示今次角色需要準確地拿捏悲和喜，事前下了不少功夫準備，慶幸有導演，藝術總監吳美英悉心教導。較早前非同專誠到上海拜會單仰平老師，跟老師學習，對今次演出亦有幫助。她說：「能跟單仰平老師學習，是個很好的機遇，在老師指導下，教我唱腔及身段技巧非常受用，令我演程瑣月的時候，美化了身段，也是自己在藝術上另一個進階。而這次每一場戲都有不同的對手合作，有梁燕飛、王志良、梁振文和森哥（廖國森），亦豐富了我的演出。」