高鈞賢雙喜臨門　結婚做老竇

「香港先生」高鈞賢(Matthew)踏入40歲終於做人夫兼爸爸,之前跟較他年輕10歲的圈外女友在加拿大註冊結婚,女方更已成功懷上「小龍女」,預產期是明年1月。不過,早前其母不幸患上乳癌,雖然做了手術,但仍有一段路要衝破,Matthew承諾要做個強爸爸、老公及兒子。

藝人高鈞賢今年5月踏入40歲,他20歲時參加無綫《香港先生選舉》,成為首屆「香港先生」,之後簽約無綫旗下,多年來拍了30多套劇集。到了30歲,他毅然外闖,到內地拍劇,參與綜藝節目外,又成功當男一,再做老闆先後投資日本料理及個人服裝品牌,實現「自己未來自己選」的夢,現時他在深圳定居,中、港兩邊發展,成績不俗。今年40歲,他終於成家立室,正式宣布婚事及即將做爸爸的好消息。

Matthew曾公開表示早已有成家立室之意,日前在社交網晒出跟女友在美國街頭Kiss的照片「洩蜜」,女友腹部明顯隆起,看似已懷有5個月身孕。上周他在港出席時裝活動時,無名指戴有戒指,有傳媒問及此事,他只說:「下個月頭會有開心事情宣布。」其實Matthew之前已跟較他年輕10歲的圈外女友在加拿大註冊結婚,更將迎來「小龍女」,雙喜臨門。

Matthew接受本報獨家專訪時,坦言這10年經歷過很多事情,隻身外闖,嘗試不同工作,亦住過多個城市,現時40歲終於擁有自己的家庭,全是他計劃之內的事,他說:「我一直都想有自己家庭,而緣分嘅來臨,我去求婚、註冊、有BB,全部都順利完成。」他指跟太太由朋友開始認識,雙方經歷不少,而BB的來臨絕對是上天給的禮物:「我哋會有個『小龍女』,之前我喺香港求婚,然後我哋去咗馬爾代夫影婚紗相,再去加拿大註冊,嚟緊龍年尾就會生『小龍女』。我哋兩個事業上都比較忙,但大家又好有共識完成每一樣人生大事,都好低調。」他透露求婚當日雙方好友都在場,回憶過往的經歷,他忍不住感觸落淚。

生1個夠晒數

BB的預產期是明年1月中,問他是否已有心理準備做爸爸?他說:「我都係新手,要準備好多嘢,但太太向來好幫手,所以將來我都可以繼續喺事業上拚搏,好多謝佢。」之前每次產檢,他都會陪住太太,雖然內地返港可能辛苦,Matthew坦言這一年每天都只瞓大約4小時,拍劇、忙自己的生意,但他都表示值得:「我要做一個有責任感嘅爸爸,我都會Ready面對所有嘅困難。(打算追多個?)唔會,1個都夠,我花埋之後嚟緊10年、20年精力,當個女20歲時,我60歲都好滿足,所以一個都OK。」

之前他曾透露媽咪剛剛做了手術,所以要多放時間在香港照顧對方,原來其母早前發現患上乳癌二期,他說:「有次佢發現心口有硬塊,檢查發現到,已經做咗手術,不幸中嘅大幸。之後都仲有一條長路去Fight,會照顧住媽咪。咁多年我向事業進發,媽咪都畀我一句"I believe you can, you will."所以我都用同一句同我阿媽講,去戰勝呢個病。所以總括嚟講,40歲係我人生一個好重要嘅時刻,我要做個強爸爸、老公同囝囝嘅角色,所以阿女個名都係用獅子嘅『Lion』,佢叫『Liona』。」