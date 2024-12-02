【是日通勝】

農曆十一月初二

甲辰年 乙亥月 庚子日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：移徙、動土、嫁娶

忌：問卜、開渠、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：34、03、41

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

金牛座：堅持為目標努力，運氣差也不能阻你成功。

雙子座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

巨蟹座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

獅子座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

處女座：運勢回落，但仍勝過不少人，保持平常心。

天秤座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

天蠍座：工作運急跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

人馬座：財運上升，但身體抵抗力變差，注意健康。

山羊座：事業發展進入瓶頸期，是時候向前輩請教。

水瓶座：工作遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

雙魚座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）馬 易破財

鼠：做事得心應手，能從容面對競爭壓力。

牛：工作運不太好，易因一時大意而犯錯。

虎：胡思亂想無方向，事業發展陷入困境。

兔：身邊小人多，易惹是非，需謹慎行事。

龍：財運不佳，交際開支大，需加以節制。

蛇：競爭對手不是省油的燈，要小心應付。

馬：是日沖煞，財運特別差，投資易失利。

羊：財運差，不宜作大額投資，小心受騙。

猴：頭昏腦脹，判斷力差，易花掉冤枉錢。

雞：別高估自己能力，勿把所有事攬上身。

狗：溝通時保持心平氣和，有助改善人緣。

豬：有望發揮自身才能，獲認可機會甚大。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

好人品才會帶來好運

信任取決於人品，好人品才會帶來好運！

命最好的人往往具備自信、樂觀和吃苦的特質，這些特質使他們能夠在生活中保持積極向上的態度，面對困難時能夠保持冷靜和理智，從而更容易走向成功。

那些真正厲害的人，從來不會把「厲害」二字掛在嘴上。人的一生難免有浮沉，不會永遠旭日東升，也不會永遠痛苦潦倒。

許多人盼望有所得，智慧、平安、健康、長壽、幸運、自尊、富裕乃至兒孫興旺孝順等等，可是往往事與願違，人生諸事有沒有好結果與因果有關，即多種善因，而讚美是善因之一，天地的恩賜，以至他人的美德，讚嘆者得善緣，麻木者無緣得善，嫉妒者轉善為惡，這便是宇宙法則，看不見，摸不着。當代科學無法驗證，但它客觀存在，寂靜不動，隨心而生。

真的假不了，假的也真不了。運好壞要用時間用心去感受，因為會有諾言，更不要用耳朵去聽，看人不要用眼睛去看，容易走眼，這些人是演員，在人面前就扮大師扮善良好人，但是一轉身呢，就變成魔鬼，狂妄自大，玩陰謀心計，其虛假的真誠，更恐怖過魔鬼，不可以只看外表和說話。如果人想變畜生入畜生道，就是一眨眼的事，怎樣也不能幫你破地獄。因果不能開玩笑，因果不虚的，不是迷信的，是科學是自然法則，頭頂有青天，暗處有神明，行善作惡天地知曉。