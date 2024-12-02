佘詩曼撼贏周迅膺視后　兩度登頂破紀錄

「三料視后」佘詩曼衝出香港，榮登新加坡主辦的「亞洲電視大獎」視后寶座，擊敗內地兩大影后周迅及馬思純，更成為首位在該頒獎禮中兩度封后的藝人，威盡亞洲。

視后佘詩曼（阿佘）去年憑話題劇《新聞女王》再創事業高峰，而且獲獎無數，先在無綫萬千星輝頒獎禮中橫掃三大獎項，成「三料視后」，9月又勇奪「亞洲影視內容大獎」劇集女主角金獎，多項榮耀加持的她前日再度迎來喜訊。

由新加坡主辦的《第29屆亞洲電視大獎》（Asian Television Awards，ATA）前晚在印尼雅加達圓滿落幕，阿佘憑《新》劇入圍「最佳女主角」，對手包括內地「三金影后」周迅、金馬影后馬思純、憑熱播劇《墨雨雲間》翻Hit的內地花旦吳謹言及李施嬅，由於入圍的演員皆屬勁敵，故此組被稱為「死亡之組」。阿佘最終揮低眾人，登上視后寶座，亦是她繼2011年憑《公主嫁到》後再次獲得同一殊榮，更是首位在該頒獎禮中兩度封后的藝人，認真犀利！不過，阿佘因忙於拍攝新劇《正義女神Themis》而未能親自領獎，她在社交平台發文指工作至凌晨2時多才收工，相當辛苦。

宣萱同樣有獎落袋

至於另一視后宣萱同樣威水，她憑新加坡懸疑劇《誰殺了她》奪下「最佳網絡女主角」，跟阿佘雙雙為港爭光。另外，憑《新》劇角逐「最佳女配角」的高海寧不敵台灣演員黃瀞怡，與獎座失之交臂，而另一台灣演員藍葦華則摘下「最佳男配角」。而劉詩詩主演的內地劇《一念關山》就獲「最佳原創劇本」和「最佳原創網劇」兩個獎項。